Džo Džonasa jaunās attiecības ir pilnīgi atšķirīgas no laulības dzīves ar Sofiju Tērneri
Džo Džonasa jaunais romāns raisa salīdzinājumus ar viņa iepriekšējām saistībām ar sievu Sofiju Tērneri, ar kuru mūziķis laulību šķīra 2024. gadā. Jaunajās attiecībās dziedātājs, šķiet, izvēlējies atšķirīgu pieeju mīlestībai.
Džo Džonasam (36) šobrīd izveidojušās jaunas romantiskās attiecības ar modeli un digitālā satura veidotāju Tatjanu Gabrielu (29). Tās raisījušas plašu interesi gan fanu, gan plašsaziņas līdzekļu vidū, jo daudzi viņa pašreizējo mīlas dzīvi salīdzina ar iepriekšējām attiecībām ar aktrisi Sofiju Tērneri (29).
Grupas “Jonas Brothers” dziedātājs un seriāla “Troņu spēle” zvaigzne daudzus gadus atradās pastiprinātā sabiedrības un mediju uzmanības centrā, līdz pāris nolēma šķirties. Gan Džo, gan Sofija toreiz piedzīvoja milzīgu slavas spiedienu, kas attiecības padarīja sarežģītas. Tagad, esot kopā ar Tatjanu, dziedātājs, šķiet, izvēlas citādu pieeju. Modeles dzīve, kā tiek norādīts, ir daudz neuzkrītošāka un tālāka no Holivudas drāmas un stresa, dodot Džo iespēju baudīt attiecības bez nemitīgas mediju uzmanības, kā tas bija iepriekš.
Fani ievērojuši, ka, lai gan slavenību mīlas dzīvēs nereti atkārtojas līdzīgi scenāriji, šoreiz Džo šķiet mierīgāks un vairāk koncentrējas uz savu ikdienu kopā ar Tatjanu. Attiecībās ar Sofiju katrs viņu solis tika pakļauts spiedienam un pastiprinātai uzmanībai — pat ikdienišķi sīkumi kļuva par ziņu virsrakstiem.
Savukārt tagad, attīstoties romānam ar Tatjanu, pāris izvēlas saglabāt privātumu, un dalās tikai ar ziņām par ikdienišķām iziešanām un mierpilni kopā pavadītiem brīžiem. Tas savukārt daudziem liek domāt, vai Džo Džonass no savas iepriekšējās pieredzes ir guvis mācību un cenšas nepieļaut tās pašas kļūdas.
Tatjana Gabriela ir no Puertoriko, bet šobrīd dzīvo un karjeru veido Ņujorkā. Viņa dzimusi 1996. gada 25. janvārī. Modelei ir vairāk nekā 59 000 “Instagram” bloga sekotāju.