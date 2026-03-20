Džibrils Gejs pēdējās minūtēr izrauj "Liepājai" uzvaru
Futbolistam Džibrilam Gejam kompensācijas laikā gūstot uzvaras vārtus, "Liepājas" komanda "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešās kārtas mačā ar 1:0 (0:0) pārspēja "Ogre United".
Jāpiemin, ka arī pirmās kārtas spēlē Gejs uzvaras vārtus guva otrā puslaika kompensācijas laikā. Mača 60. minūtē Kivons Leidsmans nerealizēja 11 metru soda sitienu, tāpat uzvaras vārtus pamatlaika beigās neizdevās gūt Ivanam Patrikejavam, kura sisto bumbu atvairīja Kristers Jānis Biščuhis.
Tomēr kompensācijas laika septītajā minūtē Gejs, kurš pirms tam sadursmē ar pretinieku pārsita galvu, pēc Abioduna Ogunniji piespēles raidīja bumbu vārtu stūrī un panāca 1:0.
Jau ziņots, ka pirms tam "Riga" izrāva uzvaru 2:1 pār "Audu". Sestdien RFS mājās uzņems "Daugavpili" un "Jelgava" savā laukumā cīnīsies ar "Grobiņu", bet svētdien pirms izlašu pārtraukuma "Tukums 2000" spēkosies ar "Super Nova" komandu.
Pēc piektdienas spēlēm pa sešiem punktiem ir RFS, "Riga", "Liepājai" un "Audai", četrus punktus guvusi "Jelgava", trīs - "Grobiņa", pa vienam punktam ir "Tukums 2000", "Super Nova" un "Ogre United" komandām, bet "Daugavpils" cīnās bez punktiem.
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.