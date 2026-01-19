Iedvesmojoši! 71 gadu vecā Kristija Brinklija demonstrē satriecošu figūru pludmales tērpā
Žurnāla “Sports Illustrated” bijusī peldkostīmu modele Kristija Brinklija lielāko daļu brīvā laika pavada savā greznajā pludmales īpašumā Tērksas un Kaikosas salās. Viņai šobrīd ir 71 gads, bet laika zobam nav varas pār šo skaistuli. Kristija nesen publiskojusi virkni fotogrāfiju pludmales tērpā.
Pludmales dzīve Kristijai Brinklijai piestāv. Nesen viņa soctīklā “Instagram” dalījusies ar fotogrāfijām no savas saules pielietās dzīves un sajūsminājusi fanus visā pasaulē.
71 gadu vecā modele sociālajos tīklos publiskojusi attēlu sēriju, kur pozē spoguļa priekšā savās mājās Tērksas un Kaikosas salās. Kristija Brinklija demonstrēja bikini peldkostīma augšdaļu un melnus īsus šortiņus, vienlaikus cenšoties pievērst uzmanību iespaidīgajam spogulim, kas rotāts ar skaistiem gliemežvākiem. Rotaļīgais, ar vārdu spēlēm piesātinātais paraksts vēstīja: “Ar gliemežvākiem mēģināšu novērst jūsu uzmanību no svarīgām ziņām, ko redzat “Instagram”, pēc tam es aizvēršos kā gliemene, un jūs varēsiet aizpeldēt atpakaļ pie steidzamākiem dienas darbiem. P.S. Es šo spoguli veidoju vairāk nekā 20 gadus, kopš dzīvoju Tērksā un Kaikosā, no tā, ko atrodu pludmalē.”
Fani novērtēja viņas radošumu, taču nespēja arī nepamanīt, cik lieliski modele izskatās. Kristija fotogrāfijās redzama skaisti iedegusi un lieliskā fiziskajā formā – tērps izcēla viņas vēderpresi, bet garos matus viņa bija atstājusi brīvi krītam pār pleciem.
Amerikāņu dziedātāja un aktrise Debija Gibsone (55) viņu nodēvēja par “mūžīga skaistuma dievieti”, bet meita Sailore koķeti piebilda: “Uzmanību – satriecoša figūra!"
“Instagram” sekotāji Kristiju dēvēja par “apburošu”, “iedvesmojošu” un “paraugu”, un burtiski apbēra viņu ar komplimentiem.
Iepriekš Brinklija ekskluzīvā intervijā žurnālam “HELLO!” stāstīja, kā uztur sevi formā. “Man patīk sportot, lai vienmēr būtu aktīva un sekotu līdzi dzīves ritmam. Es arī izvēlos veselīgu pārtiku, lai dotu savam ķermenim nepieciešamo enerģiju. Un jāsaka – bieži vien es vēl joprojām esmu kustībā, kad jaunāki cilvēki jau ir saguruši!”
Laiku pa laikam modele neatsakās no sevis palutināšanas. Kristijai pieder vīna zīmols “Bellissima”, kurā ietilpst arī ļoti iecienīts bezcukura, vegāns un sertificēti bioloģisks vīns.
“Bioloģiski produkti patiesi ir daudz labāki gan ķermenim, gan planētai. Pēdējos gados cilvēki ir sapratuši, ka veselības labad ir svarīgi samazināt cukura patēriņu, tāpēc visu mūsu jauno negāzēto vīnu klāstu esam padarījuši bez cukura,” skaidro Kristija.
“Es cenšos iekļaut “prosecco” visur, kad vien varu – kad pie manis ierodas viesi, pirmais, ko daru, ir atkorķēju pudeli. Tas parastu dienu pārvērš svētkos. Man patīk teikt, ka tā ir kā izsaukuma zīme jūsu dienai.”