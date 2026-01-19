Mirusi Fredija Merkūrija slepenā meita, par kuru pasaule uzzināja tikai pērn
48 gadu vecumā mirusi Fredija Merkūrija “slepenā” meita. Viņas ģimene dalījusies ar šo traģisko vēsti, atklājot, ka sieviete ilgstoši cīnījusies ar mugurkaula vēzi.
Fredija Merkūrija slepenā meita, par kuras eksistenci tika atklāts sensacionālā grāmatā pagājušajā gadā, ir mirusi 48 gadu vecumā. Par grupas “Queen” dziedātāja slepenās meitas eksistenci tika atklāts īsi pirms grāmatas “Love, Freddie” iznākšanas. Sieviete, kas sevi dēvēja tikai ar iniciāli B, savu stāstu bija uzticējusi autorei un mūzikas žurnālistei Leslijai-Annai Džounsai. Viņas īstais vārds un identitāte nekad netika publiskoti.
Tagad, tikai dažus mēnešus pēc šī sensacionālā atklājuma, rokmūziķa “slepenā meita” ir devusies mūžībā. Viņai bija 48 gadi — traģiski, ka tas ir tikai par trim gadiem vairāk nekā tēvam viņa nāves brīdī 1991. gadā. Sēru vēsti apstiprinājusi viņas ģimene, norādot, ka sieviete “mierpilni aizgājusi pēc ilgstošas cīņas ar hordomu — retu mugurkaula vēža formu, atstājot divus dēlus deviņu un septiņu gadu vecumā”.
Viņas atraitnis Tomass paziņojumā izdevumam “Daily Mail” piebilda: “B tagad ir kopā ar savu mīļoto un gādīgo tēvu domu pasaulē. Viņas pelni tika izkaisīti vējā virs Alpiem.”
Grāmatas autore Leslija-Anna Džounsa atzina, ka ir dziļi satriekta par notikušo. Viņa sacīja, ka aizgājusī sieviete viņai kļuva par tuvu draudzeni un vērsās pie viņas ar vienu mērķi – pielikt punktu gadiem ilgi izplatītiem meliem par Frediju Merkūriju, apstrīdēt sagrozīto viņa dzīves stāstu un beidzot atklāt patiesību.
Leslija-Anna piebilda arī: “Viņas dzīves noslēgumā tas bija vienīgais, kas viņai patiesi rūpēja. Visus četrus gadus, kuros mēs strādājām kopā, viņa bija ļoti slima. Taču viņai bija misija. Viņa sevi un savas vajadzības vienmēr lika pēdējā vietā.”
Pagājušajā gadā autore atklāja, ka Fredijs 1976. gadā slepeni kļuvis par tēvu bērnam, kurš dzimis ārlaulības sakaru rezultātā. Toreiz viņa sacīja: “Pēc ceturtdaļgadsimta, kas pavadīts, pētot un rakstot grāmatas par Frediju Merkūriju un atspoguļojot “Queen” koncertturnejas, man šķita, ka es zinu gandrīz visu par viņu. Es kļūdījos. Darbs vairāku gadu garumā kopā ar viņa vienīgo bērnu un tuvāko radinieci, veidojot grāmatu, kas stāsta viņa patieso dzīvesstāstu viņa paša un viņa meitas vārdos, ir bijis lielākais gods manā profesionālajā dzīvē. Es nekad nebūtu varējusi iedomāties šo apslēpto Frediju. Taču viņš bija īsts.”
Pēc sievietes nāves Leslija-Anna atklājusi vēl citas detaļas par roka ikonas slepeno meitu, apgalvojot, ka Fredijs viņu saucis par “Bibi” un viņai veltījis vairākas dziesmas. Tiek apgalvots, ka rokeris viņu dēvējis arī par “trésor” (franču valodā — “dārgums”) un par savu “mazo vardīti”. Pastāv uzskats, ka “Queen” dziesmas “Don’t Try So Hard” un “Bijou” ir veltītas viņa slepenajai meitai, ar kuru dziedātājam bijusi ļoti cieša saikne līdz pat viņa nāvei 1991. gadā.
Dziesmas “We Will Rock You” zvaigzne Fredijs, kā vēstīts, kļuvis par meitas tēvu pēc īsa, negaidīta romāna 1976. gadā ar viena tuva sava drauga sievu. Lai gan bērna eksistence tika stingri slēpta, patiesību zinājuši daži izredzētie — dziedātāja vecāki, māsa, grupas biedri un ilggadējā uzticības persona Mērija Ostina.
Tā kā Fredija meitas identitāte netika publiskota, tika atklātas tikai dažas detaļas par viņu — tostarp tas, ka viņa dzīvoja Eiropā, strādāja veselības aprūpē un pati bija māte. Atklājot savu saikni ar Frediju, viņa stāstīja, ka uzaugusi mīlošā ģimenē, taču vienmēr zinājusi, ka mūzikas ikona ir viņas tēvs. Pirms nāves no AIDS izraisītas pneimonijas 1991. gadā Fredijs savai meitai it kā nodevis 17 sējumus ar saviem personīgajiem dienasgrāmatu pierakstiem. Meita tos gadiem ilgi glabājusi noslēpumā, taču vēlāk nodevusi autorei Džounsai, un tie kļuva par pamatu sensacionālajai grāmatai.
Fredijs visas dzīves garumā bija ārkārtīgi noslēgts un tikai dienu pirms nāves publiski paziņoja, ka viņam diagnosticēts AIDS — pēc tam, kad iepriekšējo 12 mēnešu laikā vairākkārt parādījās sabiedrībā, izskatoties arvien slimāks. Viņu vienojušas romantiskās attiecības gan ar vīriešiem, gan sievietēm, tostarp ar Mēriju Ostinu. Pāris iepazinās, kad Mērijai bija 19 un viņam 24 gadi — vēl pirms rokera pasaules slavas. Viņi dzīvoja kopā un bija saderinājušies, līdz Fredijs atklāja savu homoseksualitāti. Fredijam un Mērijai nebija kopīgu bērnu, taču viņa vēlāk kļuva par māti diviem dēliem kopā ar citu partneri un saglabāja ciešu saikni ar dziedātāju līdz pat viņa mūža beigām. Tiek uzskatīts, ka viņa zināja par Fredija meitu.
Fredijs Merkūrijs un Mērija Ostina
Grāmatai “Love, Freddie” B iesniedza ar roku rakstītu vēstuli, kurā teikts: “Fredijs Merkūrijs bija un ir mans tēvs. Kopš manas dzimšanas un visus pēdējos 15 viņa dzīves gadus mums bija ļoti ciešas un mīlestības pilnas attiecības. Viņš mani dievināja un bija man pilnībā nodevies. Manas dzimšanas apstākļi daudziem var šķist neparasti vai pat šokējoši. Taču tas nekad nemazināja viņa apņemšanos mani mīlēt un par mani rūpēties. Viņš mani loloja kā vislielāko dārgumu.”
Mūzikas žurnāliste un grāmatas “Love, Freddie” autore Leslija-Anna Džounsa arī atklāja, ka sākotnēji viņai bijušas šaubas, kad B viņu uzrunājusi. “Mana pirmā reakcija bija apšaubīt visu,” viņa sacīja, “taču tagad esmu pilnīgi pārliecināta — viņa nav fantazētāja.”