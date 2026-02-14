"Vientulības festivāls" K. K. fon Stricka villā; 14.02.2026.
Festivāla rīkotāji norāda, ka pasākums tiek organizēts, apvienojot četru drukāto kultūras mediju spēkus, tāpēc "Vientulības festivāls" kalpo par solidaritātes aktu ...
Vientulības gara pazinēji K. K. fon Stricka villā piedalās "Vientulības festivālā". FOTO
K. K. fon Stricka villā sestdien notika pirmais "Vientulības festivāls", kuru organizēja četri latviešu kultūras mediji: literatūras žurnāls "Strāva", filosofijas žurnāls "Tvērums", avangarda žurnāls "Avīzes Nosaukums" un mākslas un literatūras grāmatžurnāls "AsAlwaysUnknown".
Pasākumā varēja iegādāties latviešu kultūrā jaunus un zināmus literatūrai, mākslai un domāšanai veltītus drukātos izdevumus un to preces, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. Notika literatūras lasījumi, jaunu žurnālu numuru atklāšanas svinības, performances, "Vientulības kafejnīca", dzejas diskotēka, apdrukas darbnīca, psihoperformance "Sesija ar izdevējiem. Netīrā veļa", kā arī koncerti.
Festivāla rīkotāji norāda, ka pasākums tiek organizēts, apvienojot četru drukāto kultūras mediju spēkus, tāpēc "Vientulības festivāls" kalpo par solidaritātes aktu - tā esot pretošanās atbalsta trūkuma sajūtai, ar kuru saskaras kultūras periodikas izdevēji. "Vientulības festivāls" ir atvērts visdažādākā veida attieksmēm pret vientulību - to būs iespējams deklarēt, lepni aizstāvot tiesības būt vientuļniekam, to būs iespēja mazināt, piedaloties iepazīšanās akcijā, un par to būs iespēja reflektēt, piedzīvojot, kā vientulība aktualizējas mākslā," atzīmē pasākuma rīkotāji.
Literatūras žurnāls "Strāva" ir laikmetīgs drukāts izdevums, kura lasītājiem ir iespēja sekot līdzi aktualitātēm latviešu literatūrā, uzzināt par ārzemju literatūras procesiem un lasīt nozīmīgus teorijas tulkojumus latviešu valodā.
Filosofijas žurnāls "Tvērums" popularizē filosofiju Latvijas sabiedrībā un sniedz platformu jaunajiem filosofijas nozares pārstāvjiem. Žurnāls "Avīzes Nosaukums" ir avangarda literatūras žurnāls, kura katram numuram ir jauns viesredaktors un jauns dizainers, kas veido numuru par sevis izvēlētu tēmu, publicējot Latvijā jauno rakstnieku un mākslinieku darbus. "AsAlwaysUnknown" ir Latvijas kultūrtelpā jauns grāmatžurnāls, tā pirmais numurs, kas iznāca 2025. gada maijā, veltīts tēmai "Nācija".