Roberts Kukulis pagarina līgumu ar pasaulslavenā Milānas "Inter" akadēmiju
Latvijas futbolists Roberts Kukulis pagarinājis līgumu ar Itālijas klubu Milānas "Inter", sestdien paziņoja sportists. Kā vēsta futbola žurnālists Fabio Alampi, līgums noslēgts līdz 2028. gadam.
Kukulis "Inter" sistēmā ir kopš 2023. gada vasaras, spēlējot kluba jaunatnes komandā. Itālijas jaunatnes čempionātā 18 gadus vecajam uzbrucējam šosezon 17 mačos ir septiņi vārti, bet UEFA Jaunatnes līgā viņš sešos mačos izcēlies divas reizes.
Milānas klubam futbolists pievienojās no "Super Nova" komandas. Latvijas U-19 izlases sastāvā Kukulis 11 mačos guvis vienus vārtus.
Jāpiebilst, ka kopš debijas 1909. gadā "Inter" ir vienīgā Itālijas komanda, kas vienmēr ir spēlējusi tikai un vienīgi augstākajā līgā. Tā ir 12 reižu Itālijas čempione, kopumā izcīnot 37 pašmāju trofejas. No 2006. līdz 2010. gadam "Inter" bija čempione piecas reizes pēc kārtas, atkārtojot visu laiku rekordu. UEFA Čempionu līgā klubs triumfējis trīs reizes — 1964., 1965. un 2010. gadā, turklāt pēdējā reizē uzvarot gan valsts čempionātā, gan izcīnot Itālijas kausu. "Inter" trīs reizes ieguvis UEFA kausu, divas reizes Starpkontientālo kausu un vienreiz triumfējusi FIFA Klubu pasaules kausā.