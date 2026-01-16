Pēc cīņas ar retu vēzi mirusi Fredija Merkūrija meita, par kuras eksistenci sabiedrība uzzināja tikai viņa biogrāfijā
Roka leģendu “Queen” kādreizējā solista Fredija Merkūrija meita ir mirusi 48 gadu vecumā pēc ilgas cīņas ar retu vēzi, vēsta “Daily Mail”, atsaucoties uz viņa ģimeni. To, ka miljoniem siržu iekarojušajam un ar netradicionālo seksuālo orientāciju pazīstamajam Fredijam Merkūrijam ir meita, sabiedrība uzzināja tikai pērn publicētajā viņa biogrāfijā.
Fredijs savu meitu dēvējis par “Bibi” un “mazo vardīti”, viņai veltot vairākas dziesmas. Par viņas eksistenci pasaule uzzināja 2025. gadā publicētajā Leslijas Annas Džounsas grāmatā “Love, Freddie”. Džounsa apgalvoja, ka “Queen” dziesmas “Bijou” un “Don’t Try So Hard” ir veltītas Fredija meitai, ar kuru viņš uzturējis ļoti ciešas attiecības līdz pat savai nāvei.
Merkūrija meitas atraitnis Tomass sazinājās ar “Daily Mail”, lai pavēstītu, ka viņa mirusi “mierīgi pēc ilgas cīņas ar hordomu jeb retu mugurkaula vēža veidu, atstājot divus dēlus, kuriem ir deviņi un septiņi gadi”. “B tagad ir kopā ar savu mīļoto un gādīgo tēvu domu pasaulē. Viņas pelni tika izkaisīti vējā virs Alpiem,” teikts paziņojumā.
Leslija Anna Džounsa apgalvoja, ka “Queen” solists kļuva par “Bibi” tēvu slepena romāna laikā ar tuva drauga sievu, un viņas rīcībā ir DNS pierādījumi. Grāmatas pamatā ir daudzas dienasgrāmatas, kuras Fredijs uzdāvināja meitai īsi pirms savas nāves. Grāmatā stāstīts, ka Fredijs bērna eksistenci turēja stingrā noslēpumā. Tiesa, laikraksts “Mirror” apgalvo, ka patiesību zināja daži tuvākie Fredija cilvēki, ieskaitot vecākus, māsu, grupas biedrus un Fredija ilggadējo draudzeni Mēriju Ostinu.
“Esmu satriekta par šīs sievietes nāvi, viņa bija kļuvusi par manu tuvu draudzeni, kura pie manis vērsās ar pašaizliedzīgu mērķi: atbīdīt malā visus, kuri 32 gadus ir brīvi rīkojušies ar Fredija stāstu, apstrīdēt viņu melus un viņa dzīves pārrakstīšanu un nodot atklātībā patiesību,” viņa sacīja. “Dzīves noslēgumā tas bija vienīgais, kas viņai patiešām bija svarīgs. Visus četrus gadus, kuros mēs strādājām kopā, viņa bija ļoti slima. Taču viņai bija misija. Viņa sevi un savas vajadzības nolika pēdējā vietā.”
Vēl pirms “Love, Freddie” publicēšanas Ostina intervijā laikrakstam “Sunday Times” uzstāja, ka būtu “šokēta”, ja izrādītos, ka viņam ir meita. Viņa apgalvoja, ka neko nezinot par šādu bērnu, bet Fredijs neesot rakstījis dienasgrāmatas.
Leslija Anna Džounsa apgalvoja, ka “Bibi” vēzis tika konstatēts jau agrā jaunībā, kādu laiku bija remisija, līdz vēzis atgriezās. “Tad viņa nolēma ar mani sazināties. Viņa bija izlasījusi manu 2021. gada grāmatu par Frediju “Love of My Life”. Viņa e-pastā man uzrakstīja, ka šajā grāmatā esmu nonākusi tuvāk īstajam Fredijam nekā jebkurš iepriekšējais rakstnieks vai kinorežisors – viņa īpaši nevarēja ciest “Bohemian Rhapsody” filmu par “Queen”, taču tik un tā ir “dažas lietas, kas man būtu jāzina”.
“Mēs četrus gadus kopā strādājām, lai grāmatu uzrakstītu un izdotu laikā, kas viņai vēl bija atlicis,” paziņoja Džonsa. “Pagājušajā vasarā, savas dzīves nogalē viņa kopā ar vīru un diviem mazajiem bērniem devās episkā mūža ceļojumā uz Dienvidameriku. Par spīti visam, viņai izdevās nokļūt Maču Pikču inku drupās, vietā, kur viņa pirms nāves vēlējās nokļūt. Pēc atgriešanās vasaras beigās viņa nekavējoties uzsāka ārstēšanas kursu: četras dienas slimnīcā ķīmijterapija, trīs dienas mājās kopā ar ģimeni. Mūsu grāmata tika publicēta 5. septembrī.”
“Viņu satrieca Mērijas Ostinas mēģinājumi noliegt viņas eksistenci un apšaubīt grāmatas patiesumu. Mērijas advokāti “Farrer & Co” agresīvi centās nepieļaut publikāciju. Viņi izmēģināja visu. Viņi cieta neveiksmi. Pēc grāmatas iznākšanas viņi ar mums vairs nekontaktējās. Viņi nevarēja atrast neko, par ko mūs varētu iesūdzēt tiesā. “Love, Freddie” ir Fredija patiesais stāsts,” paziņoja Džonsa.
“Šī ziņa [par viņas nāvi] mani šokē un dziļi sāpina, taču nepārsteidz. Es jau sen zināju, ka tā notiks. Tas bija mēģinājums apsteigt laiku. Par spīti visam, mums izdevās tas, kas kādā brīdī šķita neiespējami, ņemot vērā visu, ar ko viņai bija jāsaskaras. Tas bija manas dzīves gods – būt izvēlētai dalīties Fredija patiesajā stāstā.”
Kaut gan bija zināms, ka Fredija meita dzīvo Eiropā, ir profesionāla mediķe ar diviem bērniem, viņas īstais vārds nekad netika atklāts. “Es dzīvoju ar savu vīru un mūsu ģimeni citā valstī ļoti privātu dzīvi. Mēs vēlamies, lai tā arī paliek. Mēs augstu vērtējam savu mierpilno un anonīmo dzīvi un vēlamies, lai nekas to neiztraucētu. Nevienam nav jāzina, kas es esmu,” viņas vēstījumu publicēja “Mirror”.
Jāpiebilst, ka Zanzibārā dzimušais Farohs Bulsara pēc ģimenes pārcelšanos uz Lielbritāniju sāka mūziķa karjeru un kļuva pasaulslavens kā Fredijs Merkūrijs. Kopā ar Braienu Meju, Rodžeru Teiloru un Džonu Dīkonu 1970. gadā izveidotajam kvartetam "Queen" bija lemts kļūt par vienu no visu laiku ietekmīgākajām roka grupām, savukārt viņu koncerti stadionos — leģendāri, bet Fredija prasme uz skatuves savaldzināt publiku joprojām ir nepārspējama. Grupa nemainīgā sastāvā pastāvēja līdz Fredija nāvei 1991. gada 24. novembrī 45 gadu vecumā no AIDS komplikācijām.