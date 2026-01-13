Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - atmosfērisks kriminālseriāls, asiņainā āķa atgriešanās un ātrās palīdzības spriedze
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties seriāla "Pitsburga" jauno sezonu, šausmu filmu "Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā" un krimināldrāmu "Brīnišķīga vieta, kur mirt".
Pagātne, kas nelaiž vaļā
"Brīnišķīga vieta, kur mirt" ir Jaunzēlandes-Austrālijas krimināldrāma, kas apvieno klasisku slepkavību izmeklēšanas formātu ar dziļi personisku stāstu par zaudējumu, vainas sajūtu un atgriešanos vietā, kur pagātne nav palaidusi vaļā.
Seriāla centrā ir detektīve Anē Mallorija, kas pēc veiksmīgas karjeras Sidnejā spiesta atgriezties dzimtajā Kvīnstaunā, lai palīdzētu mātei un vienlaikus tiktu skaidrībā par tēva un māsas neskaidrajiem nāves apstākļiem. Anē pievienojas vietējam detektīvam Simonam. Un katrs noziegums, ko viņi izmeklē, ir arī atslēga uz Anē personīgo traumu labirintu. Seriāls izceļas ar 90 minūšu epizodēm, kas ļauj katram gadījumam attīstīties kā atsevišķai filmai. Paralēli Anē turpina izmeklēt savas ģimenes traģēdiju, kas, iespējams, saistīta ar cilvēkiem, kuri joprojām dzīvo viņai līdzās. Šī dubultā struktūra padara seriālu dinamisku un piesātinātu. "A Remarkable Place to Die" ir atmosfērisks un emocionāli dziļš kriminālseriāls, kas apvieno klasisku detektīvdarbību ar ģimenes drāmas intensitāti.
Asiņainā āķa atgriešanās
Draugu grupu terorizē vajātājs, kurš zina par šausminošu atgadījumu no viņu pagātnes. Un kaut kas tāds reiz jau ir noticis…
Deviņdesmito gadu beigās kopā ar "Kliedzienu" šausmu slasher žanru atdzīvināja filma "Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā". Kritiķi to īpaši neslavēja, taču skatītāji gan – 17 miljonus izmaksājusī filma kases ieņēmumos sapelnīja 125 miljonus. Sekoja turpinājums, pirms dažiem gadiem bija pat televīzijas seriāls, un nu franšīzē klāt kārtējā filma. Režisores Dženiferas Keitinas Robinsones "Es zinu, ko tu izdarīji pagājušajā vasarā" ir turpinājums pirmajām divām filmām un vienlaikus arī piektā daļa franšīzē. Jauna pusaudžu kompānija nonāk slepkavas redzeslokā – šis vajātājs zina viņu drausmīgo noslēpumu: viņi nejauši nogalināja cilvēku un centās noziegumu slēpt. Gadu vēlāk šis noslēpumainais slepkava alkst atriebības, pakāpeniski iznīcinot vienu pusaudzi pēc otra. Taču tas viss jau reiz noticis...
Iepriekšējo slepkavību sēriju izdzīvojušie (Rejs un Džūlija) beidzot ir gatavi stāties pretī tam, no kā bēguši teju trīsdesmit gadus. “Viņi visi bija traumēti,” saka aktieris Fredijs Prinss, kas atgriežas Reja lomā. “Redzot, kā Rejam klājas tagad, saprotams, kā šī trauma viņu veidojusi. Viņš ir kļuvis drūmāks, ņemot vērā, kā pasaule pret viņu izturējusies. Viņš ir izgājis daudz kam cauri, bet man nav sajūtas, ka viņš ar to būtu ticis galā tā, kā mūsdienu vīrietis mēdz risināt savas problēmas. Viņš ir deviņdesmito gadu cilvēks – tāds pats kā es – un, iespējams, daudz ko vienkārši sevī apspiedis.”
Režisore Dženifera Keitina Robinsona piešķir klasiskajam slasher žanram jaunu, stilizētu elpu, saglabājot oriģināla noskaņu, bet ieviešot jaunus varoņus, dinamiku un paaudžu konfliktu. Jaunā aktieru paaudze ienes enerģiju un haotisku jaunības impulsu, savukārt Fredijs Prinss un Dženifera Lava Hjūita atgriežas kā Rejs un Džūlija, piešķirot filmai emocionālu saikni ar 90. gadu klasiku.
Ātrās palīdzības spriedze
Klāt seriāla "Pitsburga" jaunā sezona!
Viens no pagājušā gada labākajiem seriāliem, kas ieguvis piecas "Emmy" un piecas "Zelta globusa" balvas, atgriežas ar otro sezonu. Emocionāla aktierspēle, virtuoza kamertehnika un aktuālas tēmas – tas padarījis "Pitsburgu" par kritiķu apjūsmotu un skatītāju mīlētu seriālu. Katrai sērijai atvēlēta viena stunda, kurā tiek parādīta viena darba diena – sākot no septiņiem rītā, beidzot ar desmitiem vakarā. Scenāriji rakstīti sadarbībā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstiem, lai atspoguļotu reālistiskas situācijas, un to visu seriālā "Pitsburga" ("The Pitt") skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".