Maija izskaņā Viļņā uzstāsies popmūzikas megazvaigzne Luiss Kapaldi
31. maijā Viļņas Viņģa parkā uzstāsies megahitu "Someone You Loved", "Before You Go", "Survive" un "Forget Me" izpildītājs Luiss Kapaldi.
Šis būs talantīgā dziedātāja un emocionāli saviļņojošo dziesmu autora vienīgais koncerts Baltijas valstīs, kurā sagaidāmas arī tādas labi zināmas kompozīcijas kā "Bruises", "Pointless", "Hold Me While You Wait", "Grace", "Wish You the Best", ar kurām viņš iekarojis jau miljoniem klausītāju sirdis.
Īpaši nozīmīgi, ka pēc divu gadu pārtraukuma, kas tika veltīts veselības sakārtošanai, Luiss Kapaldi dosies turnejā ar pavisam jaunu aizrautību. Viņa koncertu saraksts liecina, ka daudzi datumi jau ir pilnībā izpārdoti. Tai skaitā Ņujorkas Medisonskvērgārdenā, kur visas biļetes tika pārdotas mazāk neā minūtes laikā un Londonas Haidparkā, kur nācās pievienot vēl vienu koncertdienu.
Pasaule skotu-itāļu izcelsmes komponista, mūziķa un izpildītāja Luisa Kapaldi talantu pirmo reizi iepazina 2017.gadā, kad "Spotify" vietnē ievietotā kompozīcija "Bruises" raķetes ātrumā sasniedza 25 miljonus klausījumu – rekords neatkarīgam māksliniekam. Taču tā visa varēja arī nemaz nebūt, jo Luisa tēvs bija veicis vasektomiju, līdz ar to puisēna ieņemšana bija īsts brīnums. Mazais Luiss sāka interesēties par mūziku jau agrā vecumā: četros gados uzsākot dziedāšanu publiskos pasākumos, deviņos gados mācoties ģitārspēli, drīz vien sacerot savas pirmās oriģinālkompozīcijas.
Pēc satriecošajiem "Bruises" panākumiem Luiss Kapaldi ātri vien tika pie ieraksta līguma, un tālākis ceļš uz popmūzikas pasaules virsotni no malas šķita kā rozēm kaisīts. Viņš kļūst par pirmo mākslinieku, kurš jebkad izpārdevis arēnu koncertturnejas biļetes, pirms vispār bija iznācis debijas albums “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”. Biļetes visās turnejas koncertvietās tika izpirktas dažu minūšu laikā, un šis vēsturiskais sasniegums tika iekļauts Ginesa rekordu grāmatā.
Nav šaubu, ka galvenajam Luisa Kapaldi debijas albuma singlam "Someone You Loved" bija nozīmīgu loma viņa globālajā izaugsmē. Dziesma iekļuva 29 valstu topos, septiņas nedēļas pēc kārtas atradās Apvienotās Karalistes topos, kļuva par 2019. gada vispārdotāko britu singlu un iekļuva gan "Billboard Hot 100", gan "Canadian Hot 100", apliecinot Kapaldi talantu abās Atlantijas okeāna pusēs. "Before You Go" un "Hold Me While You Wait" vēl vairāk nostiprināja albuma panākumus, padarot “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” par ne tikai 2019., bet arī 2020. gada pārdotāko Lielbritānijā un Īrijā.
Otrais Luisa Kapaldi studijas albums “Broken by Desire to Be Heavenly Sent” (2023) ar singliem "Forget Me", "Pointless" un "Wish You the Best" turpināja debijas panākumus, kļūstot par visātrāk pārdotāko albuma Lielbritānijā. NME taujāts par albuma dziesmu rašanos, iedvesmu, Luiss sev raksturīgajā ironijā komentē šādi: “Es dodos ārā pasaulē, lai vērotu to un tās draņķības, un pēc tam rakstu visam tam veltītas dziesmas”.
2023. gadā Kapaldi paziņoja, ka kādu laiku koncentrēsies savai emocionālajai un fiziskajai veselībai (māksliniekam tika diagnosticēts Tureta sindroms). Atlabšana izrādījās sekmīga — divus gadus vēlāk, 2025. gada vasarā, Lūiss Kapaldi, publikai gavilējot un līdzziedot, triumfāli atgriezās uz Glastonberijas festivāla skatuves, kā arī un novembrī izdodot EP “Survive”. Galvenais albuma singls "Survive", kurā mākslinieks stāsta par atgriešanos un apņemšanos turpināt uzsākto par spīti grūtībām, kļuva par viņa sesto nr. 1 hitu Lielbritānijas topā.
Visīstākais Luisa Kapaldi personības un meistarības apliecinājums ir viņa koncerti. Tā kā viņš izpilda dziesmas no visas sirds, tik saviļņojoši, ka nav šaubu par paša līdzpārdzīvojumu, tai pat laikā tās allaž papildinot ar atklātas pašironijas pilniem komentāriem, nav brīnums, ka daudzi tūkstoši novērtē viņa neordināro personību. Veiksmīgi uzstājoties izpārdotās arēnās (pirmā turneja pārdota vienā sekundē vēl pirms debijas albuma iznākšanas) un lielākajos festivālos, agrāk arī pirms tādām slavenībām, kā Eds Šīrans, "Bastille", Rag'n'Bone Man, Sems Smits, Milky Chance, Luiss Kapaldi tagad dodas visu laiku vērienīgākajā koncerttūrē, kurā Viļņa ir vienīgais pieturas punkts visā Baltijā.