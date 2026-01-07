Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - dimantu zagļu pasaule, okeāna saviļņotie un leģendāra sāncensība
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties seriālu "Amadejs", spriedzes filmu "Zagļu medības 2: Pantera" un latviešu piedzīvojumus darbā "Okeāna saviļņotie".
Ģēnijs, ambīcijas un sāncensība
Vīne, 18. gadsimta beigas. Amadejs Mocarts ierodas, lai iekarotu pasauli, bet viņa ceļā stājas galma komponists Saljēri.
Mocarta tikšanās ar Saljēri aizsāk vienu no leģendārākajām muzikālajām sāncensībām, kurā ģēnija spožums un skaudība savijas ar intrigām, kaislībām un nodevību. Seriāls uzbūvē spriedzes pilnu atmosfēru, kurā Mocarta brīvdomīgais ģēnijs kontrastē ar Saljēri disciplinēto raksturu. Vīnes galma greznība un muzikālā dzīve tiek attēlota ar vizuālu krāšņumu, bet vienlaikus atklājas tumšā puse – intrigas, bailes no izgāšanās un skaudība par cita talantu. Šajā drāmā Mocarta mūzika un Saljēri apsēstība kļūst par metaforu radošuma, skaudības un cilvēka vājību mūžīgajai cīņai. Tā ir gan stāsts par ģēnija triumfu, gan par to, kā skaudība var pārvērsties par postošu spēku, kas ietekmē ne tikai pašu, bet arī apkārtējo dzīves.
Dimantu zagļu pasaulē
Džerards Batlers un O’Šea Džeksons juniors atgriežas 2018. gada spriedzes hita "Zagļu medības" turpinājumā.
Filmā "Zagļu medības 2: Pantera" ("Den of Thieves 2: Pantera") Lielais Niks atgriežas medībās Eiropā un ir uz pēdām Donijam, kurš iesaistījies bīstamajā un neparedzamajā dimantu zagļu pasaulē, kā arī bēdīgi slavenajā Panteras mafijā un plāno milzīgu laupīšanu pasaulē lielākajā dimantu biržā.
Okeāna saviļņotie
Divi latvieši kļūst par pirmo komandu pasaulē, kura airu laivā šķērsojusi Dienvidatlantijas okeānu. Bez motora, burām vai pavadošā kutera.
Abi draugi nav burātāji, jūrnieki vai profesionāli airētāji un piedzīvojumu sāk gatavot no nulles. Plānoto 100 dienu vietā okeānā tiek pavadītas 142 dienas. Filmas autoru mērķis ir parādīt, kā teju neiespējamais kļūst iespējams. Kā, ar prieku darot, var paveikt šādas prātam neaptveramas lietas. Filma "Okeāna saviļņotie" godalgota vairākos piedzīvojumu filmu festivālos, un to skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".