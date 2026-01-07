Brižitas Bardo nāves cēlonis bija vēzis.
Slavenības
Šodien 11:29
Brižitas Bardo vīrs atklāj sievas nāves cēloni un pastāsta par pēdējiem mirkļiem
Leģendārās franču kino aktrises Brižitas Bardo nāves cēlonis bija vēzis, atklājis viņas vīrs Bernārs d’Ormāls.
Bardo aizgāja mūžībā 28. decembrī 91 gada vecumā savās mājās "La Madrague", Franču Rivjērā. Aktrises nāves cēlonis līdz šim netika izpausts.
Intervijā žurnālam "Paris Match" d’Ormāls atklāja, ka Bardo pārcieta divas operācijas. Zināms, ka Bardo 2025. gada nogalē divreiz tika hospitalizēta.
Viņš neatklāja, no kāda veida vēža Bardo nomira. Aktrisei astoņdesmitajos gados tika diagnosticēts krūts vēzis, no kura viņa toreiz atlaba.
"Viņa vienmēr ļoti vēlējās atgriezties "La Madrague". Un tur viss bija sarežģītāk, jo īpaši muguras sāpju dēļ, kas neatkāpās, lika viņai ciest un nogurdināja," atklāja d’Ormale.
"Tomēr viņa palika pie samaņas un līdz pašām beigām," viņš piebilda.
Bardo tiks apbedīta šodien Sentropēzas kapsētā.