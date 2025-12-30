Brižitas Bardo dzīve foto
Franču kino leģenda Bridžita Bardo bija franču kino ziedu laikmeta un seksuālās revolūcijas simbols. Ar savu dabisko šarmu, juteklisko tēlu ...
Pieminot Francijas kino leģendu Brižitu Bardo - aktrisi, kura pārrakstīja sievietes lomu uz ekrāna
Leģendārā franču aktrise un dzīvnieku tiesību aizstāve Brižita Bardo mūžībā aizgāja 91 gada vecumā, aiz sevis atstājot neizdzēšamu nospiedumu pasaules kino, modes un sabiedriskās domas vēsturē — kā brīvības, sievišķības un drosmes simbolu, kas mainīja veselu laikmetu.
"Brižitas Bardo fonds ar milzīgām skumjām paziņo, ka mirusi tā dibinātāja un prezidente, pasaulslavenā aktrise un dziedātāja Brižita Bardo, kura izvēlējās pamest savu prestižo karjeru, lai veltītu savu dzīvi un enerģiju dzīvnieku labturībai un savam fondam," teikts fonda paziņojumā, neprecizējot nāves laiku un vietu.
Bardo kļuva par pasaules mēroga zvaigzni pēc filmas "...Un Dievs radīja sievieti" 1956. gadā, un pēc tam filmējās vēl aptuveni 50 filmās, pirms pameta aktiermākslu 1973. gadā, lai pievērstos dzīvnieku tiesību aizstāvībai.
1986. gadā viņa nodibināja Brižitas Bardo fondu, kuram tagad ir 70 000 ziedotāju un aptuveni 300 darbinieku.
Pieminot leģendāro aktrisi, lūk, desmit fakti, kas padarīja Brižitu Bardo leģendāru.