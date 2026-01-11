"Katrs cilvēks ir kā grāmata, mums tikai jāgrib to izlasīt" - Mārtiņš Spuris par darbu "Laika kapsulā"
"Ļaujoties otra cilvēka redzējumam par pasauli, mēs katrs varam pavērt jaunu skatu uz savu dzīvi," ir pārliecināts televīzijas un radio raidījumu vadītājs, raidieraksta "Laika kapsula" veidotājs Mārtiņš Spuris.
Daudz domāju par laiku un tā ritējumu. Ikdienas darbos tas mēdz paskriet tik ātri un strauji, ka ir nepieciešams mirklis, lai apstātos un novērtētu to, kur esam.
Tikai mazliet attālinoties no lietām un ikdienas skrējiena, var ieraudzīt to, cik unikāls ir fakts, ka dzīvojam un dalām laiku cits ar citu. Tas, ka mēs esam laikabiedri ar tevi, lasītāj, ar kaimiņu, ar radiem, ar iedvesmojošiem māksliniekiem, ir patiesi īpaši. Ja es domāju par kādu savu līdzcilvēku – tā ir neticama lieta, ka esam piedzimuši vienā laikā! Tā varēja nebūt. Mūs varēja šķirt gadsimti vai pat gadu tūkstoši. Bet mēs esam šeit un tagad! Šo it kā pašsaprotamo faktu es cenšos aizvien vairāk novērtēt, jo tas nebūt nav pašsaprotami. Es novērtēju to, ka ikkatram cilvēkam ir savs stāsts. Katrs cilvēks ir kā grāmata, mums tikai jāgrib un jāmēģina šo grāmatu izlasīt. Kopš veidoju savu raidierakstu Laika kapsula, par to domāju aizvien vairāk.
Katram podkāsta viesim vaicāju, kādas trīs lietas viņš gribētu ielikt savā laika kapsulā. Atbildes ir tik ļoti dažādas un liek man pašam aizdomāties par to, ko es gribētu atstāt aiz sevis. Piemēram, Kaspars Breidaks kā no lietām izvēlējās ielikt laipnību. Tā, protams, nav taustāma, bet šajā kapsulā var likt visu. Un laipnības koncepts ir kaut kas tāds, kas mūsu laiku uz šīs planētas var padarīt daudz patīkamāku. Tas ir tik brīnišķīgi – ļauties otra cilvēka redzējumam par pasauli, kā rezultātā mēs katrs sev varam pavērt jaunu skatu uz dzīvi. Ko tu liktu savā laika kapsulā?