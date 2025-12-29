Brižitas Bardo dzīve foto
Franču kino leģenda Bridžita Bardo bija franču kino ziedu laikmeta un seksuālās revolūcijas simbols. Ar savu dabisko šarmu, juteklisko tēlu ...
Pavēstīts, kur guldīs zemes klēpī franču kinodīvu Brižitu Bardo
Leģendārā franču kino aktrise Brižita Bardo tiks apglabāta Sentropēzas kapsētā, pirmdien pavēstīja pilsētas domes amatpersona. Bēru datumu amatpersona neminēja.
Bardo dzīvoja Sentropēzā kopš 1958. gada, kad viņa Franču Rivjēras pilsētā iegādājās māju. Savulaik viņa izteicās, ka vēlas tikt apglabāta savas mājas dārzā. "Es labprātāk būtu tur, nevis Sentropēzas kapsētā, kur idiotu pūlis var sabojāt manu vecāku un vecvecāku kapus," aktrise 2018. gadā sacīja laikrakstam "Le Monde".
Vāras prefektūra ziņu aģentūrai "Reuters" apliecināja, ka nav saņēmusi nevienu lūgumu par privātu apbedīšanu, kas būtu nepieciešams, lai aktrisi apglabātu mājas dārzā.
Bardo no dzīves aizgāja svētdien Sentropēzā savās mājās 91 gada vecumā.
Bardo kļuva par pasaules mēroga zvaigzni pēc filmas "...Un Dievs radīja sievieti" 1956. gadā un pēc tam filmējās vēl aptuveni 50 filmās, pirms pameta aktiermākslu 1973. gadā, lai pievērstos dzīvnieku tiesību aizstāvībai.
Francijas prezidents Emanuels Makrons svētdien godināja Bardo, nosaucot viņu par 20. gadsimta leģendu.