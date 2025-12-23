Sieviete, kas apgalvo, ka ir Mailijas Sairusas bioloģiskā māte, zaudē tiesā
Sieviete, kura savulaik ārkārtīgi dīvainā veidā apgalvoja, ka ir popzvaigznes Mailijas Sairusas bioloģiskā māte, izteikusi apsūdzības, ka bērnībā tikusi pakļauta cilvēku tirdzniecībai un 12 gadu vecumā kļuvusi stāvoklī ar dziedātāju.
Tagad jau noraidītā tiesas prāvā Džeimija Lī iepriekš iesūdzēja dziedātājas vecākus Billiju Reju un Tišu Sairusu par “līguma pārkāpumu, krāpšanu un nepatiesas informācijas sniegšanu, tīšu emocionāla kaitējuma nodarīšanu un prettiesisku iejaukšanos vecāku tiesībās”, apgalvojot, ka ir Mailijas īstā māte. Billijs Rejs šos apgalvojumus nosaucis par “absurdiem” un tos kategoriski noliedzis.
Intervijā laikrakstam “Daily Mail on Sunday”, runājot par saviem tālu no realitātes esošajiem apgalvojumiem, Lī stāstīja, ka uzaugusi Ruidosā, Ņūmeksikā, kur, kā viņa apgalvo, jau agrā vecumā tikusi iesaistīta cilvēku tirdzniecībā vietējas ar karteli saistītas bandas dēļ.
Grūtniecības laikā Lī — kura iepriekš lietoja uzvārdu Pakstona — vairākkārt mēģinājusi aizbēgt, tostarp uz vecvecāku māju Džemulā, Kalifornijā. “Es zināju, ka gribu pasargāt šo bērnu par katru cenu,” viņa sacīja izdevumam.
“Es apzināti izvēlējos vārdu Mailija, tiklīdz sapratu, ka esmu stāvoklī, visu to jūdžu dēļ, ko biju mērojusi [cilvēku tirdzniecības laikā]. Es gribēju unikālu vārdu, ko varētu tieši sasaistīt ar mani,” viņa piebilda, nepieminot Sairusas īsto vārdu.
Popzvaigzne iepriekš skaidrojusi, ka viņas skatuves vārds radies no bērnības iesaukas “Smiley”, kas vēlāk saīsināta līdz “Miley”.
45 gadus vecā Lī arī apgalvoja, ka savulaik vērsusies pie vairākiem slaveniem cilvēkiem ar cerību, ka viņi varētu adoptēt viņas vēl nedzimušo bērnu. Starp viņiem bijusi Džūlija Robertsa, Šārona un Ozijs Osborni, kuriem bijušas saiknes ar šo štatu, kā arī Hilarija Klintone, kura tobrīd tur vadījusi savu kampaņu.
Lai gan Lī apgalvo, ka visi šie A līmeņa slavenības pret viņu bijušas ļoti laipnas, neviens neesot piekritis adopcijai.
Savā pretrunīgajā stāstā Lī arī apgalvo, ka pēc tam vērsusies pie Mailijas krustmātes Dollijas Partonas, kura, iespējams, iepazīstinājusi viņu ar Billiju Reju Sairusu.
Noraidītajā prasībā Lī apgalvoja, ka ar Billiju Reju vienojusies par atklātu adopciju, kuras ietvaros viņa varētu būt bērna aukle un klavierspēles skolotāja. Tomēr dziedātājs, kā tiek apgalvots, šo vienošanos ignorējis un liedzis Lī iespēju tikties ar Mailiju.
Lī arī apgalvoja, ka vērsusies pie Kardašjanu ģimenes, lai saņemtu palīdzību laba jurista atrašanā cīņai pret Billiju Reju. Viņa norādīja, ka iepazinusi šo slaveno ģimeni, jo tai it kā piederējis īpašums blakus viņas vecvecāku mājai Džemulā, taču nav nekādu pierādījumu, ka realitātes šova zvaigznēm šāda īpašuma tur jebkad būtu bijis.
Runājot par to, kāpēc viņa publiski izsakās tieši tagad, Lī apgalvoja, ka ilgstoši bija aizmirsusi par piedzīvoto traumu, taču atgriešanās Ruidosā izraisījusi atmiņu uzplaiksnījumus par iespējamo vardarbību.
Tā rezultātā 2016. gadā viņa brīvprātīgi iestājās Arizonas štata universitātei piesaistītā psihiskās veselības iestādē Tūsonā, kur viņai diagnosticēts posttraumatiskā stresa sindroms (PTSS). Pēc simptomu izskaidrošanas ārstam viņa, kā apgalvo, atcerējusies, ka tikusi izvarota un ka šīs vardarbības rezultātā piedzimis bērns.
“Ārsts teica: “Jā, tieši tā notiek PTSS gadījumā. Tas ir pilnīgi normāli, ka smadzenes kaut ko bloķē, un tas ir tas, ko jūs piedzīvojat,”” viņa stāstīja.
Pēc šo atmiņu atgriešanās Lī apgalvoja, ka ar juristu starpniecību mēģinājusi sazināties ar Mailiju, taču atbildi nav saņēmusi. Viņa arī ziņojusi policijai par cilvēku tirdzniecību, taču, kā pati apgalvo, “neviens to neesot ņēmis nopietni”.
Par turpmākajiem soļiem Lī norādīja, ka plāno iesniegt jaunu prasību Malibū, Kalifornijā, kur dzīvo Mailija, lai panāktu DNS testu, kas, viņasprāt, pieliktu punktu šai lietai — par spīti tam, ka tiesa jau iepriekš šādu lūgumu ir noraidījusi.
Viņa arī cer, ka gadījumā, ja tests pierādītu bioloģisku radniecību, būtu iespējams izveidot attiecības. “Es lūgtu Mailijai veikt DNS testu, lai atklātu patiesību un pierādītu, ka esmu viņas dzemdētāja. Es saprotu, ka esmu viņas bioloģiskā māte. Vai tas nozīmē, ka tagad esmu viņas mamma? Nē,” uzsvēra Lī. “Es nepretendēju uz tiem mirkļiem un nemēģinu atņemt neko no tā, kas ir viņai un Tišai, jo es viņai novēlu tikai kaut ko skaistu, labu un tīru.”
Viņa arī piebilda: “Es nekad negribēju iesaistīt Mailiju. Taču viņa ir pierādījums — pierādījums tam, ka mani pakļāva cilvēku tirdzniecībai un ka man tā rezultātā piedzima bērns.”
Vienlaikus Lī atzina, ka viņas stāsts “izklausās dīvains”. “Es zinu, ka daudzi domā — tas ir traks stāsts. Un tas tiešām ir traks stāsts,” viņa sacīja. “Taču patiesība dažkārt ir traka. Es to neizvēlējos.”
Lī sākotnēji iesniedza prasību šī gada maijā, apsūdzot Billiju Reju un viņa bijušo sievu Tišu par “līguma pārkāpumu, krāpšanu un nepatiesas informācijas sniegšanu, tīšu emocionāla kaitējuma nodarīšanu un prettiesisku iejaukšanos vecāku tiesībās”.
Pēc tam, kad oktobrī tiesa noraidīja viņas lūgumu veikt DNS testu, Billijs Rejs iesniedza prasību par Lī “nepatieso un absurdu” apgalvojumu noraidīšanu, apsūdzot viņu arī uzmākšanās mēģinājumos.
64 gadus vecais Billijs Rejs un 58 gadus vecā Tiša ir trīs bērnu vecāki — Mailijas (33), Braisonas (31) un Noas (25). Billijs Rejs arī adoptēja Tišas bērnus Brendi (38) un Treisu (36) no viņas iepriekšējās laulības ar Baksteru Nīlu Helsonu.
Bijušais pāris izšķīrās 2022. gadā pēc gandrīz 28 laulībā pavadītiem gadiem.