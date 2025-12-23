Kādas Ziemassvētku tradīcijas slēpjas aiz pils durvīm? Atklātas prinča Viljama un Keitas bērnu dīvainās svētku tradīcijas
Prinča Viljama un princeses Ketrīnas bērniem ir dažas neparastas Ziemassvētku tradīcijas.
Tiek uzskatīts, ka princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss, tāpat kā daudzi citi bērni, ir lieli Ziemassvētku cienītāji. Papildus daudzu dāvanu saņemšanai trīs karaliskajiem bērniem ir iespēja pavadīt svētku laiku kopā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, tostarp vectēvu – karali Čārlzu, kura dienaskārtība ir ārkārtīgi noslogota.
Lai gan prinča Viljama un princeses Ketrīnas bērni bauda karaliskus Ziemassvētkus, pašas svētku dienas pamats daudz neatšķiras no citu bērnu Ziemassvētkiem – arī karaliskajiem bērniem šī svētku diena ietver dāvanas, Ziemassvētku pusdienas un pastaigas ar suni. Tomēr pastāv arī dažas dīvainas Ziemassvētku tradīcijas, kurās piedalās 12 gadus vecais Džordžs, 10 gadus vecā Šarlote un septiņgadīgais Luiss.
Kamēr lielākā daļa bērnu Ziemassvētku dāvanas atver Ziemassvētku dienā, karaliskajiem bērniem tas ne vienmēr tā ir. Tas ir tāpēc, ka Karaliskā ģimene joprojām ievēro vācu tradīciju dāvanas atvērt Ziemassvētku vakarā.
Kā savulaik skaidroja bijušais karaliskās ģimenes šefpavārs Darens Makgreidijs: “Karaliskajai ģimenei ir vācu izcelsme, tāpēc svinībās tiek iepītas vācu tradīcijas. Pēc pēcpusdienas tējas viņi atver dāvanas Ziemassvētku vakarā – tieši tā, kā pieņemts Vācijā.”
Tomēr tiek uzskatīts, ka Viljams un Keita joprojām lutina savus trīs bērnus arī ar dāvanām Ziemassvētku dienā. Par to, kādas dāvanas bērni saņem, publiski tiek stāstīts ļoti reti.
Lai gan tiek uzskatīts, ka tagad, bērniem kļūstot vecākiem, tas vairs nenotiek, agrāk viņi, iespējams, Ziemassvētku pusdienas ieturējuši atsevišķi no vecākiem. Sandringemā bērniem bieži tika klāts savs galds Ziemassvētku vakariņām līdz brīdim, kad viņi bija pietiekami pieauguši, lai spētu pienācīgi uzvesties pie kopīgā galda. Tā kā visi trīs bērni tagad ir vecāki par septiņiem gadiem, tiek uzskatīts, ka viņi ēd pie viena galda ar vecākiem un citiem karaliskās ģimenes locekļiem.
Vēl viena neparasta Ziemassvētku dienas tradīcija, kurā piedalās Džordžs, Šarlote un Luiss, ir publiska pastaiga, kuras laikā viņi satiekas ar sabiedrību, saņem dāvanas un spiež rokas.
Šī pastaiga notiek pēc tam, kad bērni kopā ar citiem karaliskās ģimenes locekļiem apmeklē dievkalpojumu Sandringemas īpašumā. Bērni bieži izskatās priecīgi piedalīties šajā pasākumā, kura laikā viņus apber ar dāvanām un šokolādēm.
