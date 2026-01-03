Aiz slavas un muskuļiem - Holivudas zvaigzne Kriss Hemsvorts tuvplānā
Austrālijā dzimušais aktieris Kriss Hemsvorts jau vairāk nekā desmit gadu ir viens no atpazīstamākajiem Holivudas talantiem, taču aiz spožās un nesatricināmās ārienes slēpjas kas daudz dziļāks - izrādās, ka viņa pirmā mīlestība bija sērfošana, savu mūža svarīgāko lomu Kriss gandrīz zaudēja brālim, un viņam ir desmitreiz lielāks risks saslimt ar demenci nekā vidēji cilvēkam.
42 gadus vecais Hemsvorts vislabāk zināms kā kareivīgais dievs Tors no «Marvel» filmu franšīzes ar tādu pašu nosaukumu – «Tors» (2011, 2013, 2017, 2022). Varoņstāsta četras daļas kļuvušas par vienām no visu laiku visvairāk skatītajām un pelnošākajām «Marvel» filmām.
Tieši dalība pirmajā «Tora» filmā bija Hemsvorta lielais izrāviens karjerā un pavēra jaunajam censonim ceļu uz daudzām citām lomām, tostarp vēl vienā «Marvel» supervaroņu grāvējā «Atriebēji» (2012, 2015, 2018, 2019) un zinātniskās fantastikas komēdijā «Vīri melnā: globālie draudi» (2019).
2022. gadā sadarbībā ar «National Geographic» tapa dokumentāls stāsts sešās sērijās «Limitless», kurā aktieris pārbaudīja savas fiziskās un mentālās robežas, meklējot zinātnē balstītus ceļus uz ilgmūžību – eksperimentējot ar aukstumu, badojoties, pakļaujot sevi ekstremālam stresam un pietuvojoties savu fizisko spēku limitam. 2025. gadā iznāca vēl trīs dokumentālā cikla sērijas – vienā no tām piedalījās arī Eds Šīrans.
Jaunākais aktiera darbs – dokumentālā filma «Kriss Hemsvorts. Neaizmirstamais ceļojums» – turpina «Limitless» iesākto tēmu, šoreiz aizvedot skatītājus daudz personiskākā ceļojumā – pie cilvēkiem, vietām un atmiņām, kas veidojušas viņa tēvu Kreigu, kuram nesen diagnosticēta Alcheimera slimība.
Desmit fakti par Krisu Hemsvortu:
Nāk no aktieru ģimenes
Kriss piedzima 1983. gada 11. augustā Melburnā, Austrālijā, bet lielāko daļu bērnības pavadīja laukos valsts ziemeļos. Tieši tur sakņojas viņa mīlestība pret dabu, fiziskām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu.
Aktiera vecāki Leonija un Kreigs laiduši pasaulē trīs dēlus – Krisu, Lūku un Liamu –, viņi visi kļuvuši par veiksmīgiem aktieriem. Lūkam ir 45 gadi, bet Liamam 35. Lūks spēlējis lomas tādās filmās kā «Ļaunuma zeme» (2024), «Nogalini mani trīsreiz» (2014), «Tors: Mīla un Pērkons» (2022) un citās. Savukārt jaunākais brālis Liams redzams «Vai tas nav romantiski?» (2019), «Duelis» (2016), kā arī leģendārajā filmu ciklā «Bada spēles», kas aizsākās 2012. gadā, un daudz kur citur. Lielākā daļa Liamu zina kā popzvaigznes Mailijas Sairusas bijušo vīru, abi pēc desmit gadus ilgām attiecībām skandalozi izšķīrās 2020. gadā.
Arī Krisa sieva Elza Patakija ir aktrise un modele. Par viņas ievērojamāko lomu uzskata Elenas tēlu filmu franšīzē «Ātrs un bez žēlastības» (2011, 2013, 2015 un 2017). Pat Hemsvortu mamma Leonija filmējusies seriālā «The Hollowmen» (2008). Vienīgais ne-aktieris ģimenē ir tēvs Kreigs. Jaunībā Leonija strādāja par skolotāju, bet Kreigs – par sociālo darbinieku.
Hemsvortu ģimene ir ļoti saliedēta – brāļi bieži parādās uz sarkanā paklāja kopā, un arī vecāki joprojām ir klāt lielākajos dēlu profesionālajos notikumos.
Pirms slavas strādājis «netīrus darbus»
Pirms kļuva slavens, Kriss Hemsvorts strādāja dažādus gadījuma darbus, tostarp celtniecībā un lauksaimniecībā. Intervijā medijam «Collider» 2015. gadā viņš atzina, ka reiz pat piestrādājis aptiekā, kur viņa pienākums bijis tīrīt krūts piena pumpjus. Aktieris bieži uzsver, ka šie darbi palīdzējuši viņam saglabāt pazemību un strādīga cilvēka attieksmi.
Kļuva par aktieri, lai parūpētos par ģimeni
Hemsvorts nekad nav slēpis, ka izvēlējās aktiera karjeru, jo gribēja sniegt finansiālu atbalstu saviem vecākiem. Viņu ģimenei Austrālijā bija parādi, un Kriss solījās tos nomaksāt, ja viņam izdosies gūt panākumus.
2007. gadā, pēc tam, kad bija ieguvis atpazīstamību Austrālijā ar lomu seriālā «Mājas, kur atgriezties» (1988–pašlaik), viņš pārcēlās uz Ameriku, lai izmēģinātu spēkus Holivudā. Sākumā viņš piedalījās vairākās aktieru atlasēs bez panākumiem, līdz 2009. gadā ieguva lomu supervaroņu filmā «Zvaigžņu ceļš».
Pēc vairākiem veiksmīgiem kino projektiem viņam izdevās izpildīt solījumu un nomaksāt visas vecāku saistības. Krisa brālis Liams intervijās atzinis, ka viņu tēvam tas bija viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē, jo viņš bija pārliecināts, ka parādus nāksies maksāt visu mūžu. Krisa panākumi kalpoja arī kā iedrošinājums un motivācija brāļiem sekot viņu sapņiem.
Tora lomu gandrīz atņēma brālis
Lai arī Krisa Hemsvorta un Tora tēli tā savijušies, ka šķiet nešķirami, sākotnēji uz šo lomu pretendēja arī viņa jaunākais brālis Liams. Aktieru atlases speciālisti gan secināja, ka Liams esot pārāk jauns, turpretim Krisa sniegums atlasē radošajai komandai tik ļoti iepatikās, ka viņu uzaicināja uz atkārtotu noklausīšanos.
Atlases otrā kārta Krisam izrādījās liktenīga – tolaik 26 gadus jaunais vīrietis nemaz nenojauta, ka tieši šī loma viņam atnesīs pasaules slavu. Hemsvorts saglabājis vairākus oriģinālos Tora āmurus no filmēšanas laukuma, un viens no tiem atrodas viņa mājās – vannasistabā!
Kino laukumā kopā ar bērniem
Aktiera turpmākais ceļš kā personīgi, tā profesionāli veda tikai uz augšu. 2010. gadā viņš apprecējās ar spāņu modeli un aktrisi Elzu Patakiju, kura 2012. gadā laida pasaulē abu pirmdzimto – meitu Indiju Rouzu. Savukārt 2014. gadā ģimenei pievienojās divi dēli – dvīņi Saša un Tristens.
Arī viņu atvases jau agrā vecumā gājušas vecāku pēdās – gan meita, gan abi dēli redzami filmā «Tors: Mīla un Pērkons» (2022). Indija Rouza iejutās dievu slaktera Gora meitas Mīlas lomā, bet abi dēli spēlēja Toru jaunībā. Lielākās un mazākās lomās bija redzams arī Krisa vecākais brālis Lūks un sieva Elza. Hemsvorts paudis, ka šī pieredze ģimenei bija īpaši sirsnīga, jo ļāva pavadīt vairāk laiku kopā jau tā aizņemtajā grafikā.
Sava zvaigzne Holivudas slavas alejā
Hemsvorta ieguldījums kino ticis novērtēts ar zvaigzni Holivudas slavas alejā. Atklāšanas ceremonijā 2024. gadā viņu pavadīja ģimene, filmas «Tors» komanda un vairāki «Marvel» kolēģi, un aktieris savā uzrunā pateicās gan faniem, gan vecākiem, kuri vienmēr bijuši viņa lielākie atbalstītāji.
Aizraujas ar biškopību
Kriss sākumā dzīvoja un strādāja Amerikā, bet vēlāk kopā ar sievu un bērniem pārcēlās atpakaļ uz Austrāliju, lai baudītu mierīgāku dzīvi tuvāk dabai. 2020. gadā, kad pasaulē valdīja kovida pandēmija, Kriss līdzās citām slavenībām, tostarp bijušajam Anglijas futbola izlases kapteinim Deividam Bekhemam, pievērsās jaunam hobijam – biškopībai. Viņš savā «Instagram» kontā publicēja video, kā kopā ar bērniem ievāc medu.
Ir kaislīgs sērfotājs
Brīvajā laikā aktieris aizraujas arī ar sērfošanu. Šā gada septembrī ekskluzīvā intervijā medijam «Surfer» Kriss pastāstīja, ka sērfošana viņam nav vienkārši hobijs, bet neatņemama dzīves sastāvdaļa. Viņš sērfot sācis jau bērnībā Austrālijā kopā ar saviem brāļiem, un ģimene vienmēr izvēlējusies dzīvot pēc iespējas tuvāk okeānam. Arī tagad Hemsvorts regulāri dodas uz Fidži, kur ar sievu un bērniem pavada vairākas nedēļas gadā.
Aktieris norādīja, ka arī viņa bērni ir iemīlējuši sērfošanu tikpat dedzīgi kā tētis – abi dēli piedalās vietējo sērfotāju klubu sacensībās, kur jau gūst panākumus. Viņš arī uzsver, cik svarīgi bērniem ļaut pie šī sporta nokļūt pašiem, nevis uzspiest to.
Intervijā aktieris atzina – ja viņam būtu iespēja pamainīt savu talantu, viņš labprāt izvēlētos izcilu sērfotāja meistarību, nevis aktierdotības. Katrs brauciens ar sērfa dēli viņam sniedzot tādu prieku un mieru, ko nespēj aizstāt pat veiksmīgākās lomas kino.
Izstrādājis savu fitnesa zīmolu
Hemsvorts ir arī fitnesa zīmola «Centr» līdzradītājs. Šajā platformā viņš apvienojis trenerus, uztura speciālistus un zinātniekus, lai veidotu pieejamas un efektīvas treniņu programmas. Aktieris pats bieži testē jaunus produktus un intervijās atzinis, ka filmām gatavojas ne tikai fiziski, bet arī mentāli, strādājot ar elpošanas tehnikām un stresa menedžmentu.
Viņam ir paaugstināts risks sasirgt ar Alcheimera slimību
Filmējot «National Geographic» dokumentālo seriālu «Limitless», Hemsvorts saņēma ģenētiskā testa rezultātus, kas atklāja paaugstinātu noslieci uz Alcheimera slimību – tā neatgriezeniski bojā galvas smadzeņu šūnas, novājinot prāta spējas un atmiņu. Slimību izārstēt nav iespējams, taču to var aizkavēt, un tieši šī atklāsme motivēja Krisu pievērsties mentālajai veselībai, regulāri trenēt atmiņu, uzlabot miega kvalitāti un mazināt stresu. Hemsvorts intervijās atzinis, ka šie jaunie paradumi kļuvuši par būtisku viņa ikdienas daļu un investīciju nākotnē.
Alcheimera slimība diagnosticēta viņa tētim. Kreiga saslimšana lēnām progresē, taču Kriss nolēmis neļaut slimībai uzvarēt – jaunajā dokumentālajā filmā «Kriss Hemsvorts: Neaizmirstamais ceļojums» aktieris pirmo reizi apzināti pagriež kameru prom no sevis un tās centrā izvirza tēti. Intīmā un iedvesmojošā stāstā Kriss rada terapeitisku ceļojumu laikā, lai palīdzētu savam tēvam saglabāt un atdzīvināt nozīmīgākās atmiņas. Viņi dodas uz dzimto Austrāliju, lai pabūtu vietās, kas viņu ģimenei daudz nozīmējušas.
Ceļojums nav tikai sentimentāls, tas balstās zinātnē. Filmā Hemsvorts pēta sociālās saiknes ietekmi uz smadzeņu veselību un atklāj, ka sociālie kontakti un emocionālas attiecības ir būtiskas, taču bieži nenovērtēts aizsargmehānisms pret demenci. Zinātnieki, ar kuriem Krisam izdodas tikties, skaidro, ka cieša saikne ar cilvēkiem palīdz palēnināt kognitīvo spēju pasliktināšanos, samazina demences risku un var pat pagarināt dzīvi.