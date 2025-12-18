"Elyndi" beidz savu darbību - tā izziņojusi veikala īpašniece Elīna Didrihsone.
"Kauns to atzīt, bet mums neizdevās," - Elīna Didrihsone paziņo, ka slēdz savu veikalu Rīgas centrā
"Elyndi" beidz savu darbību - tā izziņojusi veikala īpašniece Elīna Didrihsone.
"Jā, kauns to atzīt, bet mums neizdevās. Blaumaņa 9 veikals tiks slēgts pavisam.. Tas bija mans sapnis - grezns veikals pašā Rīgas centrā... Ja godīgi? Mēs to vienkārši nevaram pavilkt," soctīklā "Instagram" ierakstījusi viņa, piebilstot: "Katram posmam pienāk gals, un šis ir mūsu."
"Šeit tika aizvadīti ļoti skaisti četri pieci gadi. Šeit piedzima mūsu sapnis par to, ka mēs varam," bilst viņa un plinti krūmos pavisam nemet, solot, ka būšot "milzīgs "Elyndi Parks"".
