“Manam vīram trūka seksa” - Elīna Didrihsone godīgi par krīzi attiecībās
Uzņēmēja un digitālā satura veidotāja Elīna Didrihsone sociālajos tīklos dalījusies ar pārdomām par attiecībām ar savu vīru Nauri un par iemesliem, kāpēc viņu attiecības kļuvušas vēsākas. Jūtot, ka vīrs kļūst arvien atturīgāks, Elīna sapratusi, ka abu starpā kaut kas nav kārtībā.
“Es biju ieņēmusi galvā, ka es esmu pārgurusi un seksu negribu. Pēc nedēļas es joprojām esmu pārgurusi — es seksu negribu. Mans labākais attaisnojums bija tas, ka man ātri jāiet gulēt, jo no rīta agri jāceļas. Teikšu godīgi — man nemaz negribējās seksu,” atklāti stāsta Elīna.
Kā stāsta influencere, pēc bērna piedzimšanas viņai bijis zems libido. “Bija arī periods, kad es vienkārši sevi nevarēju pieņemt un man ļoti nepatika, kā es izskatījos.”
Kā atzīst Elīna, viņa nekad nav bijusi īpaši seksuāla: “Mums nebija seksa, bet mums bija sarunas par seksu. Es vienmēr teicu, ka man ar to visu ir kārtībā — man patīk mīlēties, pat vairākas reizes dienā, bet realitātē, kopš mēs esam precējušies, viņš to neizjuta.”
Elīna atklāj: “Es negribu savam vīrietim sevi pierādīt kā sievieti tikai caur gultu. Es negribēju nopelnīt sava vīra respektu šādā formātā. Katram pienāk tas pēdējais piliens. Līdz šim neuzskatīju par vajadzīgu runāt par šo tēmu skaļi — arī ne ar savu vīru. Daudzas lietas mums šķiet pašsaprotamas, bet tiklīdz tās tādas kļūst, kaut kas sāk iet greizi.”
“Jo attiecības kļūst vēsākas un jo mazāk jūs nodarbojaties ar seksu, jo sliktāk risinās problēmas ģimenē. Es nesapratu, kāpēc viņš ar mani negrib dalīties, kāpēc neatveras. Bet sapratu, ka mūsu attiecību pamatā ir brīnišķīgs pamats — gan man kā sievietei, gan viņam kā vīrietim. Es saņēmos, piegāju pie vīra un pateicu: "Mīļum, es neesmu sieviete, kura kārsies tev kaklā. Es jūtu, ka ar katru dienu mūsu attiecības kļūst sliktākas. Un katru reizi, kad attiecībās parādās vēsums, tur rodas vieta kārdinājumam paskatīties uz citu vīrieti vai citu sievieti." Tad viņš man skaidri un gaiši pateica: "Man trūkst seksa.""
Elīna norāda, ka tagad viņas libido ir atgriezies: “Spēks vakaros man ir, tagad atliek tikai saprast, cik svarīgi tas ir otrajai pusītei. Vīrietis ir radīts, lai gribētu seksu, un arī vīrieši nav vainīgi pie tā, ka viņi to grib ļoti bieži.”
Pēc Elīnas teiktā, vīrietis tevi sāks nest uz rokām, ja tu dosi to, kas viņam ir svarīgs. “Mums, sievietēm, ir jāliek malā savs ego, ja ir bijis kāds rūgtums vai sāpes.”
Elīna uzsver — atklāta saruna un spēja ieklausīties vienam otrā ļāvusi uzlabot attiecības.