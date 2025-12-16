Vai Mairis Briedis un Aleksandra Kurusova kļuvuši par pāri?
Nesen laulību šķīrušā boksera un Rīgas domes deputāta Maira Brieža un Latvijas batutu fitnesa zvaigznes Aleksandras Kurusovas starpā uzplaukušas simpātijas, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Šoruden, sākot piedalīties pašmāju realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra", batutu fitnesa trenere un kādreizējā dejotāja Aleksandra Kurusova savas 40. jubilejas priekšvakarā klāstīja pārdomas par dzīvi un, aizdomājoties par bērniem, izteica cerību, ka viss vēl priekšā. Kurusova atzina, ka jūtas krietni jaunāka par saviem oficiālajiem pases datiem. Protams, brīžiem arī pārdzīvo un notrauš kādu asaru par to, ka gadi iet uz priekšu, bet izveidot ģimeni tā arī nav izdevies, taču turpina strādāt ar sevi, lai tas tā notiktu. “40 gados ir jādara, jākustas un jādzīvo tālāk, neraugoties ne uz kādiem momentiem, kas mazliet nosēdina,” izteicās Kurusova, ļaujot sev baudīt dzīvi.
Tāpat arī Aleksandra pēdējos mēnešus publiski devusi noslēpumainus mājienus, atklājot, ka nav gluži brīva sieviete, jo viņai esot draugs! Tiesa, ne raidījumos "Slavenības. Bez filtra", ne izejot sabiedrībā, viņa savu sirdsāķīti ne reizi nav atrādījusi. Arī Kurusovas dzīvoklī, kas tiek izrādīts šova skatītājiem, nekas neliecina par vīrieša klātbūtni.
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.
Simpātijas ir acīmredzamas
Un nu kuluāros esot izskanējis, ka Aleksandrai patiešām ir jauns sirdsāķītis, un tas esot nupat kā laulību šķīrušais skandalozais bokseris un Rīgas domes deputāts Mairis Briedis. Vēl vairāk šīs runas pastiprinot fakts, ka raidījumā "Slavenības. Bez filtra" Kurusova, lai izlādētu sakrātās emocijas, sākusi doties uz boksa treniņiem pie Brieža. Skatītājam acīmredzams, ka Aleksandra burtiski izbauda Maira klātbūtni, izskatās atplaukusi un staro, un arī citkārt emocionāli robustais bokseris sācis vairāk smaidīt un izrādīt īpašas uzmanības pazīmes.
Kādu komentāru sneidzis Mairis Briedis un kāda ir Aleksandras Kurusovas attiecību vēsture, to lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" gada nogales dubultnumurā!