Melānija Trampa pieprasa vienu miljardu Džo Baidena dēlam par apmelojošiem izteikumiem
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa draud vērsties tiesā pret bijušā ASV prezidenta Džo Baidena dēlu Hanteru Baidenu pēc tam, kad viņš izteica nepatiesu apgalvojumu, ka viņu ar vīru Donaldu Trampu iepazīstinājis sērijveida pedofils Džefrijs Epstīns.
Pirmās lēdijas advokāts pieprasījis, lai Baidens "nekavējoties atsauc nepatiesos, apmelojošos, nicinošos un kaitinošos izteikumus par Melāniju Trampu."
Baidens atkārtojis izteikumus, kurus pirmo reizi izteica grāmatas "Fire and Fury" autors Maikls Volfs, kurš apgalvoja, ka gan Epstīns, gan prezidents Donalds Tramps bija saistīti ar "modeļu aģentu", kurš iepazīstināja Trampu ar pirmo lēdiju.
55 gadus vecais Baidens atkārtoja šos izteikumus 5. augustā kādā TV raidījumā, sakot, ka Tramps un Epstīns bija draugi: “Viņi labi pazina viens otru, viņi pavadīja milzīgu laiku kopā. Saskaņā ar viņa biogrāfu, Džefrijs Epstīns iepazīstināja Trampu ar Melāniju."
Melānijas advokāts Aleksandro Brito vēstulē, kas adresēta Baidenam un viņa ilggadējam advokātam Abbei Loulam, rakstīja, ka Baidena izteikumi ir "nepatiesi, apmelojoši un vulgāri."
"Ņemot vērā jūsu plašo vēsturi, kad esat izmantojis citu cilvēku vārdus – tostarp jūsu uzvārdu – savām personīgajām interesēm, ir acīmredzams, ka jūs publicējāt šos nepatiesos un apmelojošos izteikumus par Trampu, lai pievērstu uzmanību sev," pausts vēstulē.
Vēstule tika datēta ar 6. augustu, un Baidenam bija dots laiks līdz 7. augustam, lai izpildītu prasības. Advokāts pieprasīja, lai Baidens nekavējoties atsauc melīgo video, kas joprojām turpina klīst internetā. Baidens arī tika aicināts "nekavējoties atvainoties par šiem nepatiesajiem izteikumiem."
Advokāts brīdināja vēstulē, ka, ja Baidens neizpildīs pirmās lēdijas prasības, Melānija vērsīsies tiesā ar 1 miljarda ASV dolāru prasību par viņai nodarītajiem zaudējumiem.
"Patiesais stāsts par to, kā pirmā lēdija iepazinās ar prezidentu Trampu, ir viņas bestsellera grāmatā "Melānija"," viņš piebilda.