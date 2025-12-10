Uģis Kuģis atklāj, kādu pārtikas produktu nepatērē, lai neuzbudinātos
Televīzijas raidījumā "Ģimene burkā" Kuģu ģimene atklāj ļoti striktos noteikumus attiecībā uz pārtiku, kas nonāk uz viņu galda. Īpašu piesardzību viņi ievēro saldumu jautājumā, un šokolāde ir viens no produktiem, kas parasti netiek patērēts.
Ģimene atzīst, ka reti ēd ārpus mājas. Arī veikalos iegādātie kārumi tiek caurskatīti ar īpašu kritiku, lai nodrošinātu saviem dēliem pēc iespējas veselīgāku ēdienkarti. Uģis Kuģis skaidro: "Mēs ar saldumiem esam ļoti uzmanīgi, tāpēc ka daudzos saldumos ir iekšā želatīns, tas tiek taisīts no kauliem un nagiem. Tāpat mēs bērniem šokolādi nedodam. Ja kādreiz gadās viņiem kāda šokolādes konfekte, tad tas vēl tā. Mēs veikala saldumus īpaši necenšamies viņiem dot. Mēs neēdam arī saldumus ar olu baltumu, kādus nezināmus cepumus - nav ar viņiem mums pa ceļam."
Uģis Kuģis min divus fundamentālus iemeslus, kādēļ viņi izvēlas izslēgt šokolādi no savas ēdienkartes: “Mēs šokolādi neēdam tāpēc, ka tajā, pirmkārt, uz katru batoniņu ir iekšā kādas sešas kukaiņu kājiņas samaltas. Kukaiņiem patīk kakao pupiņas. Otrkārt, viņa ir ļoti uzbudinoša. Tāpēc saka, ja sieviete ēd šokolādi, tad ir kā ar seksu nodarboties smalkā līmenī. Viņa sevi nomierina, viņai patīk. Pat orgasmu dažas ķerot."