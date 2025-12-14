Keita Vinsleta atklāj, ka Leonardo Dikaprio reiz licis viņai tik ļoti smieties, ka aktrise "apslapinājusies"
Keita Vinsleta atskatījusies uz savu nepilnu 30 gadu ilgo draudzību ar Leonardo Dikaprio, ar kuru pirmo reizi kopā filmējās 1997. gada epohālajā drāmā "Titāniks".
50 gadu vecā Keita Vinsleta, kura iepriekš atklājusi, ka abi filmēšanas laukumā “sapratušies acumirklī”, pastāstījusi, ka par viņu gadu vecākais “Oskara” balvas ieguvējs Leonardo Dikaprio reiz tik ļoti sasmīdinājis, ka viņa “apslapinājusies”.
Vinsleta skaidro, ka ciešā saikne ar Dikaprio viņai palīdzējusi tikt galā arī milzīgo uzmanību un publisko spiedienu, ar ko viņa saskārās 22 gadu vecumā, kad iemantoja pasaules slavu ar Rouzas Devitas Bukateres atveidojumu “Titānikā”.
“Es nebiju gatava kļūt par slavenu aktrisi. Biju tik jauna, un radās sajūta, ka mana privātā telpa ir pilnībā pārkāpta. Nekas vairs nelikās jauki. Cilvēki rāpās iekšā manā dārzā. Es nevarēju aiziet pat uz veikalu. Mani vajāja arī tad, kad mašīnas aizmugurē vedu savu bērnu pie pediatra.”
Aktrise ir trīs bērnu mamma: 24 gadus vecajai Mijai Tripltonei (viņas tēvs ir Džims Tripltons), 21 gadu vecajam Džo Andersam (viņa tēvs – “Bonda” režisors Sems Mendess) un 11 gadus vecajam Bēram Bleizam, kuru Vinsleta audzina kopā ar savu pašreizējo vīru Edvardu Ābelu Smitu, agrāk pazīstamu kā Nedu Roknrolu.
Vinsleta sarunā ar izdevumu “The Times” pajokoja: “Leo mani smīdināja tik ļoti, ka esmu pat apslapinājusies!”
Aktrise arī atklājusi, ka Dikaprio uztur ļoti siltas attiecības ar viņas bērniem. Viņa žurnālam “Marie Claire” sacījusi: “Mēs ar Leo esam ļoti labi draugi. Viņš dievina manus bērnus, bet problēma ir tā, ka viņš viņus pārāk izlutina!” Mia ir aktrise un piedalījusies vairākās filmās, savukārt Džeks ir sarakstījis scenāriju savas mātes jaunākajai filmai “Goodbye June”.
Vinsleta jau iepriekš stāstījusi, ka viņa un Leonardo “Titānika” uzņemšanas laikā uzreiz atraduši kopīgu valodu, kā arī to, ka pateicoties viņa neizmērojamajai enerģijai Leo ātri vien iemantojis visas filmēšanas grupas simpātijas.
Leonardo Dikaprio un Keita Vinsleta: "Titānika" romantiskais pāris uz ekrāna un dzīvē
Vinsleta atminējās, stāstot “Entertainment Tonight”: “Viņš toreiz bija garš, tievs un kustībās tāds kā nedaudz neveikls. Taču viņš bija brīvs, atvērts, un viņam piemita dzirkstoša enerģija, kas burtiski pievilka.”
“Oskara” balvas ieguvēja atcerējās, kā nodomājusi: “Ak, tas būs jautri. Mēs noteikti sapratīsimies.” Un tā arī notika — viņi draudzība uzplauka ļoti ātri. Darbs kopā ar Leonardo ritējis ļoti raiti un dabiski. “Kad sākām strādāt kopā, mēs spējām atrast savu ritmu. Ir apbrīnojami uz to tagad atskatīties un visu vēlreiz pārdomāt,” viņa sacīja. “Mūs vienoja tik daudz kas. Mūsu kopīgā koncentrēšanās uz aktiermeistarību, nopietnā attieksme pret savu darbu — tas tā ir palicis līdz pat šai dienai.”
Viņa piebilda: “Mēs joprojām viens otram zvanām tūlīt pat. Nav tā: ‘Pagaidi, piezvanīšu rīt.’ Zvanām nekavējoties. Tas patiesībā ir ļoti īpaši.”
“Titāniks” stāsta par bagātas ģimenes jaunu sievieti, kura uz kuģa nodibina attiecības ar strādnieku šķiras pasažieri, pirms izceļas traģēdija. Filma sākotnēji nopelnīja nepilnus divus miljardus dolāru, un kopējie kases ieņēmumi vēl pieauga pēc vairākkārtējām atkārtotām izrādīšanām. “Titāniks” vairākus gadus bija visu laiku ienesīgākā kinolente, līdz to pārspēja 2009. gadā izdotā zinātniskās fantastikas filma “Avatars”, ko arī ir režisējis Džeimss Kamerons. “Titāniku” izvirzīja 14 “Oskara” balvām, un tas ieguva 11, tostarp balvu kategorijā “Labākā filma”.