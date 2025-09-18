"Romeo un Džuljetas" režisors atklāj, kāpēc Leonardo Dikaprio bija perfekts lomai
Filmas “Romeo un Džuljeta” režisors Bazs Lurmens atminējies pirmo tikšanos ar Leonardo Di Kaprio un atklājis, kāpēc viņš šķitis ideāls Romeo.
Austrāliešu režisors Bazs Lurmens jau uzreiz zinājis, kurš būs ideālais Romeo viņa kino projektam, un pat nav rīkojis aktieru atlasi šai lomai!
Viljama Šekspīra slaveno lugu viņš kinofilmā ietērpa 1996. gadā, galvenās lomas piešķirot tolaik jaunajiem un mazpazīstamajiem aktieriem Leonardo Dikaprio un Klērai Deinsai.
Leonardo Dikaprio filmā “Romeo un Džuljeta”
Viesojoties Kanādas filmu festivālā “TIFF” Bazs Lurmens reklamēja savu jaunāko dokumentālo filmu par rokenrola karali “EPiC: Elvis Presley in Concert”. Intervijā izdevuma “Entertainment Weekly” reportierim viņš dalījies pārdomās arī par senākiem laikiem un pastāstījis, kā savulaik atradis ideālo galveno varoni filmai par Romeo un Džuljetu.
Atceroties laiku, kad gatavojās sākt darbu pie Šekspīra slavenā darba ekranizācijas, viņš pastāstīja: “Kā es to vispār īstenošu? Un tad es ieraudzīju fotogrāfiju ar pusi, kurš man šķita modelis vai tamlīdzīgi. Varbūt tā bija žurnālā “People”. Es nodomāju – tieši tādam ir jāizskatās Romeo. Tad kāds man pateica – ‘Viņš patiesībā ir aktieris.’ Es nodomāju – lieliski, esmu atradis meklēto.”
Kad Lūrmans pirmo reizi satikās ar nākamo “Titānika” zvaigzni, lai “apspriestu ideju, jo Dikaprio vēl nebija pārliecināts”, aktieris apmainīja savas biznesa klases biļetes, paņēma līdzi draugus, un šodien joprojām ir saglabājušies videoieraksti, kur viņš ar draugiem izspēlē ainas. “Pārējais jau ir vēsture,” piebildis režisors.
Režisors atzina: “Man padomā bija tikai Leonardo. Es pat neapsvēru nevienu citu kandidātu.”
Leonardo Dikaprio un Kamila Morona
Turpinot skaidrot, kāpēc tieši Dikaprio bija vispiemērotākais lomai, Lurmens teica: “Leo piemīt brīnišķīga un unikāla īpašība – viņš vienlaikus ir gan izcils aktieris, gan spoža zvaigzne. Daži ir tikai zvaigznes, citi – lieliski raksturlomu tēlotāji, bet viņš ir abi reizē. Raksturlomu aktieris ar zvaigznes harizmu. Viņš burtiski izgaismo ekrānu.”
Kā pirmā Džuljetas lomai bija izvēlēta aktrise Natālija Portmane, taču kinoprovēs secināts, ka viņa ir pārāk jauna šai ekrāna varonei un video materiālos radīja iespaidu, ka Dikaprio “pavedina mazgadīgo”. Pārī ar Portmani Dikaprio izskatījās krietni vecāks, nekā tas bija iecerēts. Viņam bija 21 gads filmēšanas laikā, bet Portmanei – tikai 14. Pēc tam, kad Sāra Mišela Gelāra atteicās no lomas citu darba saistību dēļ, Dikaprio ierosināja lomai apstiprināt Klēru Deinsu, jo viņa bija dabiska runājot savu tekstu un necentās atstāt iespaidu uz Leonardo, uzvedoties koķeti.