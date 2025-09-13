Leonardo Dikaprio atzīst, ka pēc desmitgadēm Holivudā “nedaudz piebremzē”
Holivudas aktieris Leonardo Dikaprio izteicās par nākamo savas dzīves nodaļu Holivudas pirmizrādē “One Battle After Another”.
Savā karjerā Leonardo Dikaprio nekad nav zaudējis tempu. Tagad, 50 gadu vecumā, izvēloties nākamos projektus, “Oskara” balvas ieguvējs šķiet mainījis skatījumu. “Es nedaudz piebremzēju,” atzina aktieris.
“Kad rodas šādas iespējas, es vienkārši nevaru pateikt “nē”,” viņš sacīja par sadarbību ar scenāristu un režisoru Polu Tomasu Andersonu jaunajā komēdijā. “Viņa filmas ilgi paliek prātā, tās kļūst par sarunu tēmām ar draugiem.”
“Balvas nāk un iet,” viņš piebilda. “Atzinības, kases panākumi nāk un iet, bet tie mākslas darbi, par kuriem turpini runāt, domāt un uzdot jautājumus – tie ir tie darbi, pēc kuriem mēs kā aktieri tiecamies. Un Pols ir mūsu paaudzes cilvēks, kurš tos rada,” sacīja Leonardo Dikaprio.
Šī gada sākumā atklātā sarunā ar Andersonu žurnālam Esquire viņam jautāja: “Ja tu nezinātu, cik tev ir gadu, cik vecs tu būtu tagad?” Dikaprio acumirklī atbildēja: “32.”
Kad Andersons vaicāja, vai 50 gadu sasniegšana raisījusi pārdomas, aktieris sacīja, ka šis dzīves posms viņam devis “vēlmi būt godīgākam un netērēt laiku.”
“Es tikai varu iedomāties, kā attīstīsies nākamās desmitgades. Skatos, piemēram, uz savu māti – viņa vienkārši pasaka tieši to, ko domā, un netērē laiku. Viņa netērē nevienu mirkli, lai tēlotu. Būt tiešākam un riskēt, ka lietas izjūk, riskēt ar domstarpībām vai riskēt iet atsevišķi no jebkādām attiecībām dzīvē – personīgajām vai profesionālajām – tas viss ir par to, ka tu vairs nevēlies tērēt savu laiku,” uzsvēra Dikaprio.
