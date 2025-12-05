Noderīga informācija tiem, kuri dosies uz "Mesa" lielkoncertu "Xiaomi arēnā"
Visi, kuri dosies uz "Mesa" lielkoncertu "Atbalss" 2025. gada 6. decembrī “Xiaomi arēnā” Rīgā, laipni aicināti izlasīt un ņemt vērā šo informāciju.
NORISES LAIKS UN VIETA:
- Sestdien, 2025. gada 6. decembrī, “XIAOMI ARĒNA”, Rīgā, Skanstes ielā 21.
- Apmeklētājiem ieeja no plkst. 18:30. Sakarā ar lielo apmeklējumu, aicinām apmeklētājus ierasties laicīgi, lai izvairītos no garām rindām un ierašanās būtu pēc iespējas komfortablāka.
- Koncerta sākums plkst. 20:00.
- Koncerta noslēgums plānots ap plkst. 22:00.
BIĻETES:
- Aicinām biļetes nepirkt no nepilnvarotiem biļešu tirgotājiem.
- Bērniem līdz 6 gadiem (ieskaitot) ieeja koncertā vecāku pavadībā par brīvu (neaizņemot atsevišķu sēdvietu). Sākot no 7 gadu vecuma nepieciešama ieejas biļete. Pie ieejas var palūgt uzrādīt dokumentu, kas apstiprina bērna vecumu.
- Biļetes pie ieejas būs iespēja skenēt arī no mobilajām ierīcēm, tāpēc taupīsim papīru. Uzrādot biļeti mobilajā telefonā, lūgums laicīgi ieslēgt maksimālo ekrāna spilgtumu, lai skaneri spēj nolasīt svītru kodu.
- Lūgums nepārsūtīt biļetes citiem līdzgājējiem epastā, ja ir iegādātas vairākas biļetes vienā reizē, lai nerodas situācija, kad biļete, kuru plānojat izmantot, jau ir noskanēta, ierodoties līdzgājējam. Viena biļete var tikt noskanēta tikai vienreiz.
- Atkārtotai ieejai koncerta teritorijā biļete nav derīga.
VIP BIĻETES:
VIP biļešu īpašniekiem ieeja tikai caur VIP ieeju (A ieeja).
IEEJA:
- Apmeklētāju iekļūšana koncerta teritorijā tiks organizēta pa “XIAOMI” A (tikai VIP biļetes), B, C ieejām.
- Apmeklētājiem ar VIP biļetēm (102., 103., 104. sektori) lūgums izmantot A ieeju.
- Ratiņkrēsliem paredzētais podests atradīsies pie 111. sektora, kas ir pie pamatieejas parterī.
AIZLIEGTS IENEST:
- Ieročus, munīciju, sprāgstvielas, taures, svilpes, bungas, lāzerpildspalvas, pašbilžu uzņemšanas kociņus (selfie-sticks), sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, viegli uzliesmojošas un indīgas vielas, psihotropas un narkotiskas vielas, karogu mastus, profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamiem objektīviem) (izņemot ar pasākuma organizatora atļauju), jebkāda veida ēdienus un dzērienus (izņemot zīdaiņu barošanai paredzētus šķidrumus), dzīvniekus, lielus lietussargus vai jebkuru citu objektu, kas pēc “Arēna Rīga” vai rīkotāja domām var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem, pasākumam vai arēnai.
- Ar bērnu ratiņiem ieeja atļauta. Drošības apsvērumu dēļ aizliegts koncerta laikā ar bērnu ratiņiem atrasties pūlī un/vai skatuves priekšā. Atļauts ienest zīdaiņiem paredzēto pārtiku oriģinālā iepakojumā un dzērienu bērnu pudelītē (izņemot karstu ūdeni).
GARDEROBE:
- Pasākuma laikā darbosies “XIAOMI ARĒNA” maksas garderobes. Arēnas noteiktā maksa par vienu virsjaku – 2,00 EUR (divi eiro) un apmaksu var veikt tikai ar karti.
NORĒĶINĀŠANĀS IESPĒJAS KONCERTA TERITORIJĀ:
- Koncerta dienā pirmo reizi par īpašu cenu būs iespēja iegādāties “MESA” jauno īpašo koncerttūres “ATBALSS” dubultplati. Cena – 40,- EUR.
- Merčendaiza tirdzniecības vietās (apģērbi un aksesuāri ar “MESA” simboliku, albumi diskos un skaņuplatēs) norēķināšanās gan ar skaidru naudu, gan karti.
- Arēnas patstāvīgajās tirdzniecības vietās norēķināšanās iespējama tikai ar norēķinu karti.
TRANSPORTS:
- Ņemot vērā, ka koncerts ir pilnībā izpārdots un uz to dosies ap 10’000 klausītāju, lai izvairītos no satiksmes sastrēgumiem pilsētā, iesakām apmeklētājiem uz koncertu doties ar kājām vai sabiedrisko transportu. Koncerta apmeklējums bez personīgā auto aiztaupīs liekus uztraukumus, jo gan bezmaksas, gan maksas autostāvvietas “XIAOMI ARĒNA” tuvumā pēc pieredzes nespēs pilnībā apmierināt pieprasījumu.
- Uz “XIAOMI ARĒNA” no Rīgas centra var nokļūt ar 24. autobusu (pietura: “XIAOMI ARĒNA”); 11. autobusu, 3. vai 5. trolejbusu (pietura: “A. Briāna iela”); 11. tramvaju (pietura: “Laima”). Sīkāka informācija par RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta maršrutiem un laikiem atrodama šeit: https://www.rigassatiksme.lv/lv/
- Sīkāka informācija par nokļūšanu atrodama “XIAOMI ARĒNA” mājas lapā: https://xiaomi-arena.com/viesiem/ka-noklut/
AUTOSTĀVVIETAS:
- Informācija par maksas autostāvvietām un to izcenojumiem pie “Arēna Rīga” skatāma šeit: https://xiaomi-arena.com/viesiem/ka-noklut/auto-stavvietas/
- Papildus maksas autostāvvietas atrodamas pie “Elektrum Olimpiskais centrs”, Grostonas ielā 6B, Rīgā: https://www.olimpiskais.lv/autostavvieta
- Informācija par RP SIA “Rīgas satiksme” autostāvvietām atrodama šeit: https://www.rigassatiksme.lv/lv/pakalpojumi/autostavvietu-pakalpojumi/autostavvietu-pakalpojumi/
CITI:
- Koncerta apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.
- Iegādājoties biļeti, pircējs piekrīt pasākuma apmeklēšanas noteikumiem: https://xiaomi-arena.com/par-arenu/noteikumi/
- Citi “Arēna Rīga” apmeklētāju biežāk uzdotie jautājumi un atbildes: https://xiaomi-arena.com/viesiem/jautajumi-un-atbildes/
- Vecāki! Lūdzam pieskatīt savus bērnus! Uzrakstiet bērnam uz rokas savu telefona numuru (vai ielieciet zīmīti kabatā ar vārdu, uzvārdu, telefona numuru, ja apģērbam ir kabatas), lai nepieciešamības gadījumā varam ar jums sazināties!
Arēna un Rīkotājs neiesaka pakļaut bērnus skaļas mūzikas vai trokšņa ietekmei ilgā laika posmā. Gadījumos, ja bērni apmeklē šādus Pasākumus, iesakām izmantot dzirdes aizsardzībai piemērotus palīglīdzekļus. Iesakām Apmeklētājiem ņemt vērā, ka koncertu vide nav piemērota maziem bērniem.
- Lūdzam koncerta norises vietā ierasties laikus un būt pacietīgiem! Plaši apmeklētos pasākumos viss aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde utt., tāpēc ņemam līdzi labu garastāvokli!