Gacho mamma Jana: "Pirms katra koncerta par Gati lūdzos savus sargeņģeļus"

G.: Ir dažādi. Grāmatā to esmu sīki un smalki aprakstījis. Īsumā... Ir ļoti liels satraukums, tuvu panikai. Tavā galvā šaudās simtiem domu, kuras tu kā puzli centies sakārtot, katrai piemeklējot savu mierinājumu. Domas par to, vai būs pietiekami daudz cilvēku, vai es nesajaukšu testus, vai nebūs lietus, uz mani skatīsies tūkstošiem cilvēku, un tur es viens priekšā... Tas ir tas, ar ko cīnos vienmēr, pirms katra koncerta, taču visas tās sajūtas es tik un tā mīlu. Tomēr joprojām līdz galam nespēju noticēt un aptvert, cik augsts līmenis ir sasniegts. Tie droši vien ir tarakāni, bet reizēm es kā tāds mūks viens pats apsēžos, it kā izlienu no savas ādas un paskatos uz sevi no malas – ko tu dari, kā tevi redz sieva, citi... Tad sabīstos, ātri lienu atpakaļ un turpinu darīt savas lietas. Tas mani kaut kā sapurina.