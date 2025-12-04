Slavenības līksmo "Lido" restorāna atklāšanā t/c “Domina Shopping”. FOTO

Slavenības lustē, atklājot atjaunoto "Lido" restorānu tirdzniecības centrā “Domina Shopping”
Ceturtdien, 4. decembra pēcpusdienā, vērienīgi nosvinēta atjaunotā "Lido" restorāna atklāšana tirdzniecības centrā “Domina Shopping”. Pasākumā piedalījās slavenības, influenceri, mediju pārstāvji, kā arī "Lido" sadarbības partneri un vadība. Starp viesiem bija Pasaules čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa, pludmales volejbolisti Edgars Točs un Aleksandrs Samoilovs, pavārgrāmatu autore Zane Grēviņa, dziedātāja Elīna Gluzunova un daudzi citi.
Viesi varēja iepazīt renovētās, 1289 kvadrātmetru plašās restorāna telpas, kur vienlaikus iespējams uzņemt vairāk nekā 300 apmeklētāju. Klātesošie izmēģināja pašapkalpošanās pieeju, kas tagad pieejama atjaunotajā restorānā, un piedzīvoja aizraujošu pasākuma programmu ar dzīvo mūziku un vairākiem pārsteigumiem. Īpaši sirsnīgs izvērtās basketbola kluba “Rīgas Zeļļi” sveiciens. Pasākumu vadīja Aivis Ceriņš, uzturot pozitīvu un dzīvespriecīgu noskaņu visas pēcpusdienas gaitā.
Svinību kulminācijā uz skatuves kāpa DJ Might Delete Later – vienīgā Latvijas māksliniece, kura uzstājusies elektroniskās mūzikas festivālā “Tomorrowland”, Beļģijā. Might Delete Later ir unikāls projekts, kas pāraudzis globālā kustībā – ikviens var ierunāt balss ziņu, kas tiek pārvērsta deju mūzikas skaņdarbos. Mākslinieces ieraksti ir straumēti vairāk nekā 11 miljonus reižu. Arī "Lido" pasākuma viesiem bija iespēja ierunāt un nosūtīt māksliniecei savas balss ziņas – sveicienus vai mīļu atmiņu par "Lido" –, no kurām tika radīts īpašs restorāna atklāšanas pasākuma skaņu celiņš. Viesi patiesi novērtēja un izbaudīja šo interaktīvo un emocionālo pieredzi, kas ļāva piedzīvot, kā balss kļūst par daļu no mūzikas.
“"Lido" restorāni vienmēr ir bijuši ne tikai vieta, kur baudīt garšīgu un kvalitatīvu ēdienu, bet arī piedzīvot emocijas un būt kopā ar savējiem, un šie atklāšanas svētki tam ir apliecinājums. Mēs turpinām investēt klientu pieredzē un inovācijās, saglabājot "Lido" vērtības – kvalitāti, kārtību, rūpes un godīgumu,” saka "Lido" valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa.
“Jaunā "Lido" atklāšana Dominā izvērtās par patiesiem svētkiem - ar smaidiem, emocijām un dzīvu, siltu atmosfēru. Mēs ļoti augsti vērtējam "Lido" spēju apvienot tradīcijas ar modernām, uz ilgtspēju vērstām inovācijām, radot vietu, kur vienmēr gribas atgriezties. Atjaunotais restorāns ir kļuvis vēl plašāks, ērtāks un mūsdienīgāks, un šīs pārvērtības lieliski papildina Domina Shopping piedāvājumu,” saka Dina Bunce, t/c “Domina Shopping” direktore.
"Lido" restorāns t/c “Domina Shopping” darbu pēc rekonstrukcijas atsāka 21. novembrī. Divu mēnešu laikā restorānā tika veikta pārbūve, atjaunots interjers un modernizēta klientu apkalpošanas zona, ieviešot pašapkalpošanās pieeju. Investīcijas, kas ieguldītas restorāna atjaunošanā, sasniedz 1,3 miljonus eiro.
Pirmais "Lido" pašapkalpošanās restorāns tika atvērts tirdzniecības centrā “Rīga Plaza” pagājušajā gadā, otrais – Igaunijā, Rotermanni kvartālā, Tallinā, – šogad aprīlī.