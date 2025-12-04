Alans Volkers, "Gogol Bordello", "Bermudu divstūris", "Singapūras satīns", ansis - zināmi pirmie festivāla "Summer Sound 2026” mākslinieki

Mīlestība, mūzika, vasara un draudzība: "Summer Sound" vieno gan liepājniekus, gan viesus
Baltijā lielākais pludmales festivāls "Summer Sound 2024" jau 12. gadu pulcē mūzikas un atpūtas baudītāju tūkstošus.
Nākamgad no 31. jūlija līdz 1. augustam Liepājas pludmalē notiks mūzikas festivāls "Summer Sound 2026", kas pulcēs spilgtus māksliniekus no Latvijas un ārvalstīm. Lūk, zināmi jau daži no tiem, kas festivālā piedalīsies!
Uz galvenās skatuves kāps viens no pasaulē populārākajiem elektroniskās mūzikas producentiem un dīdžejiem Alans Volkers no Norvēģijas, būs arī enerģiskā gipsy punk grupa “Gogol Bordello” no ASV. Festivāla programmā ir arī pašmāju publikas favorīti – “Bermudu divstūris”, “Singapūras satīns” un hiphopa mākslinieks ansis, kā arī daudzi citi.
“Summer Sound” ir viens no vasaras gaidītākajiem notikumiem, kuru ik gadu apmeklē tūkstošiem mūzikas mīļotāju. Divu dienu garumā Liepājas pludmale pārtop enerģiskā ballītē, kur mūzika, jūra un vasara saplūst īpašā atmosfērā, ko iespējams piedzīvot tikai “Summer Sound”. Uz vairākām skatuvēm uzstājas aptuveni 60 mākslinieku – no šobrīd aktuālākajiem Latvijas vārdiem līdz starptautiskām mūzikas zvaigznēm.
Latvijā, Liepājas pludmalē, pirmo reizi uzstāsies viens no pasaules elektroniskās mūzikas lielākajiem vārdiem - britu/norvēģu producents un dīdžejs Alans Volkers. Mūziķis pasaules slavu ieguva 2015. gadā ar megahitu “Faded”, kas kļuvis par vienu no ikoniskākajiem elektroniskās mūzikas skaņdarbiem. Pērn Volkers uzstājās leģendārajā festivālā “Tomorrowland”, bet jau 2026. gada vasarā kāps uz “Summer Sound” skatuves Liepājā, lai sniegtu neaizmirstamu mūzikas un gaismas šovu.
“Gogol Bordello” ir labi pazīstams vārds Latvijas mūzikas cienītāju vidū – ekspresīvā gipsy punk apvienība no Amerikas Savienotajām Valstīm Latvijā viesojusies jau vairākkārt, tostarp 2019. gadā sarīkojot neaizmirstamu ballīti “Summer Sound” festivālā. Tagad, pēc sešu gadu pauzes, grupa atgriezīsies Liepājas pludmalē, lai satricinātu festivālu ar saviem leģendārajiem hitiem – “Start Wearing Purple”, “Wanderlust King”, “American Wedding” un citiem.
Ballīšu partizāni “Bermudu divstūris” šogad piepildīja arēnu, bet nākamajā vasarā gatavojas aizpildīt visu Liepājas pludmali. Viņu hiti “Labi”, “Ballējam neguļam”, “Roku okeāns” un daudzi citi ir kļuvuši par Latvijas ballīšu klasiku, ko zina teju ikviens. Spilgtā un neprognozējamā repa “supergrupa” “Singapūras satīns” ir radījusi kaudzi lipīgu un provokatīvu hitu, to vidū “Piededzini Mann”, “DEGVIELA” un “Planēta – Pritons”. Tieši dzīvajos koncertos atklājas grupas īstā daba, tāpēc festivāla apmeklētāji var būt droši, ka Liepājā “Singapūras satīns” sagādās ne vienu vien pārsteigumu.
Festivālā uz skatuves kāps arī viens no spēcīgākajiem Latvijas hiphopa māksliniekiem ansis, mūsdienu tautas mūzikas grupa "Tautumeitas" un “The Big Bad Hit Show” – “Summer Sound” festivāla šovs, kas apvieno populāru pasaules un pašmāju mūzikas hitus labi zināmu Latvijas mūziķu izpildījumā. Programmu papildina arī virkne Latvijas mākslinieku – reperis Deniss, alternatīvā poproka grupa "Bukte", jaunā hiphopa māksliniece Revolūcija un dziedātāja Amanda, kā arī indīfolka apvienība “Tante gaida”.
Festivāls “Summer Sound” 2026. gadā notiks jau 14. gadu. “Summer Sound” apvienos vietējos un starptautiskos māksliniekus, un to raksturo brīva atmosfēra, plašs mūzikas žanru loks un unikāla iespēja baudīt koncertus pašā jūras krastā.
