Aktieris Eduards Johansons jau pusgadu vairs nav brīva vīrieša statusā, jo viņa sirdi iekarojusi topošā kinorežisore Rasa.
Slavenības
Šodien 06:22
Pašmāju erotiskās drāmas "Ekstāze" zvaigzne Eduards Johansons vairs nav brīvs vīrietis
Kad 2023. gadā Latvija pēc pašmāju erotiskās drāmas "Ekstāze" plašāk iepazina Valmieras teātra aktieri Eduardu Johansonu, viņš bija brīvs vīrietis. Nu tā vairs nav!
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", aktierim izveidojušās attiecības ar topošo kinorežisori Rasu.
Taujāta, vai Eduardu noskatījusi Dž. Dž. Džilindžera erotiskajā drāmā, viņa noraidoši māj ar galvu, nosakot, ka ieskatījušies citā projektā – izrādē "Skroderdienas Silmačos", abi tajā piedalījušies. “Taču īstenībā mēs esam kopā krievu rakstnieka Venedikta Jerofejeva dēļ, jo viņa grāmata mums abiem ir mīļākā,” sarunā ar "Kas Jauns" precizē Latvijas Kultūras akadēmijas kinorežijas studente Rasa.