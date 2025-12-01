Vaira Vīķe-Freiberga svin dzimšanas dienu - sveicam viņu un pārējos jubilārus!

Eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dzīves ainiņas
1937. gada 1. decembrī Rīgā dzimusī politiķe Latvijas Valsts prezidentes amatā bija no 1999. gada 8. jūlija līdz 2007. gada 7. jūlijam, viņas priekštecis bija Gunits Ulmanis, bet pēc viņas nāca Valdis Zatlers.
Vaira Vīķe-Freiberga ir zinātniece, vairāku augstskolu profesore un goda doktore. 2001. gadā atzīta par Eiropas Gada cilvēku Latvijā. Par savu mērķtiecīgo un enerģisko darbību ārpolitikā un Latvijas 20. gadsimta vēstures problēmu popularizēšanu un skaidrošanu, iemantojusi plašu Latvijas iedzīvotāju atzinību, kā arī atpazīstamību starptautiskajā politiskajā arēnā. 2006. gadā Vaira Vīķe-Freiberga tika izvirzīta ANO ģenerālsekretāra amatam, taču bija spiesta piekāpties Pana Kimuna kandidatūrai. Pēc prezidentūras termiņa beigām 2007. gadā turpinājusi aktīvi darboties starptautiskajā politikā un zinātnē.
Sirsnīgi sveicu prezidenti @VairaVF dzimšanas dienā. Daudz laimes, veselības un spēka! Paldies par darbu mūsu valsts labā!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 1, 2025
Vairas Vīķes-Freibergas 80. jubilejas balles viesi
Vairas Vīķes-Freibergas 80. jubilejas balles viesi.
Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas "The singer of songs" atvēršanas svētki viņai mīļu cilvēku klātbūtnē
Vaira Vīķe-Freiberga ar vīru Imantu Freibergu
Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar vīru Imantu Freibergu.
Eksprezidente Vīķe-Freiberga saņem otro "AstraZeneca" vakcīnas devu
15. aprīlī otro vakcīnas devu pret Covid-19 saņēmusi eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga.