Vairai Vīķei-Freibergai somiņa kā Velsas princesei. Cik tāda maksā?

Kā ievēroja "Kas Jauns", tā vis nebija šāda tāda somiņa, bet gan daudzu pasaulē slavenu dāmu iecienītā "Aspinal’s Mayfair" līnijas rokassoma no "Aspinal of London" kolekcijas. No teļādas darinātā klasiskā soma, kuras cena ir ap 1500 eiro, manīta tādām pasaulslavenām zvaigznēm kā Dženifera Lopesa, Džidži Hadida, Selēna Gomesa, Džesika Alba, bet īpaši iemīļots šis zīmols ir britu karaļnama pārstāvēm. Velsas princesei Ketrīnai "Aspinal’s Mayfair" somiņas ir vairākas, dažādās krāsās. Savukārt karaliene Kamilla un princeses Annas meita Zāra Tindala iecienījušas šā paša zīmola "Midi Mayfair" stilu, un abas ir redzētas, nēsājot somas izsmalcinātajā bordo tonī.