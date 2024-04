Nozagti gredzeni un izaicinājumi pēc apprecēšanās - iepriekš nepubliskoti fakti par Vairas Vīķes-Freibergas laulību

“Arī Vaira tajā laikā studēja Toronto, un 1957. gadā mums radās viens kopprojekts, ko vadīja Brunis Rubess: Latviešu jaunatnes svētki. Radās doma par kopā sanākšanu, un gribējās iesaistīt latviešu jauniešus no visām malām – no Amerikas un Kanādas, arī dažus no Eiropas. Paši svētki notika 1959. gadā, bet priekšdarbi sākās jau 1957. gadā. Nodibināja orgkomiteju, kurā es darbojos kā vicepriekšsēdis. [..] Man sākās aktīva darbošanās; no latviešu firmām bija jāvāc ziedojumi dažādiem izdevumiem un balvām, jāorganizē pats pasākums. Šajos jauniešu dziesmu svētkos bija gan koru dziedāšana, gan dejošana, gan dažādas sacensības un amatniecības izstādes. Viss tika labi izplānots. [..] Tieši tad sāku ar Vairu sastrādāties, jo viņai arī bija kaut kas jādara ar balvām. Tā mēs sapazināmies. Pēc sanāksmēm sāku viņu vest uz mājām, tad iegājām kafiju padzert, uzēst kādu sviestmaizi...