Izjukušas miljonāra Oļega Fiļa un Kristīnes Jelinskas attiecības
Uzņēmēja Oļega Fiļa un Kristīnes Jelinskas attiecības ir galā. "Ar dziļu nožēlu vēlos paziņot, ka mēs ar Oļegu esam nolēmuši šķirt mūsu attiecības un turpmāk iet katrs savu ceļu," vēsta Kristīne.
Soctīklā "Instagram" viņa ierakstījusi: "Esam spējuši saglabāt cieņpilnas attiecības un esam izlēmuši kopīgi turpināt mūsu iesākto Nurmuižas pils projektu. Paldies par šiem skaistajiem, mīlestības pilniem un aizraujošiem dzīves gadiem. Mēs tik daudz ko paveicām, radījām un piedzīvojām kopā. Esmu bezgalīgi pateicīga par dāvāto mīlestību, atbalstu un motivāciju šo gadu laikā. Bez Tevis man daudz kas neizdotos."
Oļegs Fiļs un Kristīne Jelinska pāris bija vairāk nekā sešus gadus, un vēl pērnvasar uzņēmējs, kas iesaistīts tiesu darbos ar bijušo sievu Santu Bernālu, žurnālam "Kas Jauns" teica - viņš ļoti labi saprot, ka Kristīne vēlas gan saderināšanos, gan kāzas, un tas viss arī viņa plānos esot. "Taču jāpabeidz lietas, kas skar iepriekšējās attiecības, un tad jau varēs arī precēties,” tā Fiļs, savukārt Kristīne papildina: “Oļegs katru gadu gaida, ka beidzot noslēgsies tiesvedības process, kas jau velkas tik ilgi... Tad kaut kas tiek atlikts, kaut kas pārcelts. Jāteic, ka gluži tāpat kā pasaulslavenajiem aktieriem Bredam Pitam un Andželīnai Džolijai.”