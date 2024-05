Miljonāra Oļega Fiļa draudzene Kristīne Jelinska ierauta pikantā attiecību drāmā

Drāma sākusies it kā par to, ka Jelinska uzskatījusi par vajadzīgu paironizēt par Lapiņas un Jelinska ceļojumu uz Parīzi Francijā aprīļa sākumā. Liecības par abu atpūtu ir atrodamas Lapiņas soctīklu kontos, un Jelinska neesot spējusi noturēties, personīgi Kasparam neizsakot par to dzēlīgas piezīmes. Tad nu maisam gals sprucis vaļā, un Lapiņa nolēmusi neklusēt, kāda tad gadiem ir abu dāmu saziņa, kas liecinot par Jelinskas vēlmi regulāri jaukties eksvīra tagadējās ģimenes dzīvē.