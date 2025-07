Kristīne Jelinska atzīst, ka ir finansiāli atkarīga no miljonāra Oļega Fiļa

Vaicāta, kā tiek sadalīti ienākumi un kā segti rēķini, Kristīne dalās ar atšķirīgu pieredzi – pirmajā laulībā partneris būtiski ierobežojis viņas finanšu brīvību, savukārt esošajās attiecībās viņai ir pilnīga rīcības brīvība un iespēja iegādāties to, ko kāro sirds. Viņa atzīst, ka nekad nav maksājusi komunālos maksājumus uz pusēm, tomēr, ja dzīvē radīsies tāda nepieciešamība, viņa būs gatava to darīt. Viņai arī nav bijusi nepieciešamība par visu rūpēties vienai. Kristīne neslēpj, ka ir materiāli atkarīga no sava partnera: "Tā man ir bijis vienmēr. Es sēžu mājās ar bērniem, un mans vīrietis strādā, nauda kontā vienmēr ir. Ja es aizietu, man tā nauda nebūtu un būtu jāmeklē darbs, un noteikti es darbu atrastu, man ir divas augstākās izglītības, muļķe es neesmu. Kā jau teicu, vienmēr savu enerģiju esmu ieguldījusi savu vīriešu biznesos, tā kā es šo naudu vairoju un radu, mēs paplašināmies, bet tā nauda nepieder man."