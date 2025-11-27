Grupas "Klaidonis" solista meita Evija Sloka atklāj, cik izmaksājusi viņas māja Ņūdžersijā
Evija Sloka-Valerius, kura ir populārās kantrimūzikas grupas "Klaidonis" līdera Māra Slokas meita, raidījumā "Sapnis citā Amerikā" izrāda savas mājas Ņūdžersijā. Viņa ne tikai atklāj raidījuma vadītājam Laurim Reinikam, cik izmaksājusi viņas un vīra Nika ģimenes ligzdiņa, bet arī stāsta, kā pašlaik pelna iztiku.
Evija joprojām darbojas mūzikas nozarē – viņa ir dziedātāja, vijolniece un strādā par mūzikas skolotāju, privāti apmācot bērnus dziedāšanā, vijoles un klavieru spēlē. Par pārmaiņām savā dzīvē Evija min: "Esat mani noķēruši tādā interesantā laikā." Viņa atklāj, ka ir samazinājusi pasniegšanas apjomu, lai vairāk laika veltītu uzstāšanās reizēm. Kā izrādās, Evija piedalās divos dažādos muzikālajos sastāvos – vienā grupā viņa ir vijolniece, kas spēlē kāzās, bet otrs ir piemiņas jeb tribute projekts, veltīts amerikāņu mūziķim Džonam Melenkampam.
Jāpiebilst, ka viņas radošums izpaužas ne tikai uz skatuves – guļamistabā viņas un vīra gultu sedz pašas krāsoti palagi. Lauris, apskatot māju, centās uzzināt, ar kādām izmaksām jārēķinās, lai iegādātos māju Ņūdžersijā. Mūziķe atklāti atzīst, ka mājas iegādei šeit nākas diezgan plaši pavērt maciņu. Evija stāsta, ka standarta māja Ņūdžersijā maksā, sākot no 800 tūkstošiem dolāru. Viņas pašas divstāvu nams tika iegādāts par aptuveni 700 tūkstošiem dolāru, taču tas bijis vēl pirms Covid-19 pandēmijas. Interesanti, ka mājas otrais stāvs tiek izīrēts citiem cilvēkiem, kamēr Evija ar vīru mitinās pirmajā stāvā.