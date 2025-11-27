VIDEO: "Ērkšķu šova" dalībnieces atklāj, ko cita par citu domā: "Kad beigsies projekts, visas gribēs satikties un viena otrai pa muti iedot"
Pēc pārsteigumiem pilnas nakts, kuras laikā no projekts izbalsotā Jana ar zvanu plūdiem un pārmetumiem neļāva pārējām "Caur ērkšķiem uz…" dalībniecēm atpūsties, dāmas Sabilē esošajā viesu namā pamostas nogurušas un stresa pilnas. Izrādās, ka Jana mēģinājusi pierunāt meitenes, izlūdzoties panākt viņas atgriešanos projektā, kas veicināja vēl lielāku emocionālo saspīlējumu.
Ilze, kas bija gulējusi minimāli, tomēr mēģina saglabāt pozitīvu noskaņojumu. "Tas - emocijas, iespaidi, piedzīvojumi," viņa smaida, paskaidrojot, ka vakaru pavadījusi pie ugunskura, vērojot, zīmējot un apdomājot notikušo. Ilze arī stāsta, ka tieši viņa, Laura un Elīne esot vienīgās, kas nav vērpušas intrigas. Turpretim Inese aizkadrā skeptiski pasmejas: “Es nepateikšu neko par Ilzi - ēd savas cigaretes, kafiju dzer tāpat.”
Sarunas drīz vien aizplūst uz Janas izteiktajām apsūdzībām. Laura atceras, ka no Janas saņēmusi zvanu pēkšņi, kamēr viņa atradās tualetē, un Jana pārmetusi viņai dubultspēli: “It kā viss būtu bijis atkarīgs no manas balss. Teica, ka esot nodevēja. Tikai tāpēc, ka es par viņu nobalsoju. Janai bija svarīgi panākt, lai viņu neizbalsotu, daļēji arī pastāvīgo domstarpību dēļ ar Kseniju, kura šovu atstāja pēc iepriekšējās balsošanas. Evita piebilst, ka Jana līdz pēdējam brīdim nespēja panest Kseniju. Evita paskaidro: "Mēs visas cīnījāmies ar to. Viņa bija vājākā – pati aizgāja projām." Laura atgādina, ka Jana pat nav bijusi kopā ar Kseniju vienā kemperī, tāpēc viņai nebija jādomā, kā no viņas izvairīties.
Evita prognozē, ka pēc projekta beigām būs jāatrisina daudzi konflikti: “Kad beigsies projekts, visas gribēs satikties un viena otrai pa muti iedot.” Inese viņai asprātīgi atbild, ka, "ja viņa nemāk acīs pateikt, tad nav ko gudri dir*st aizkadrā". Evita pauž šaubas – viņai šķiet, ka daudzas meitenes viņu neieredz, taču neviena to nesaka atklāti.
Uzreiz pēc tam, atmosfēra kļūst vēl drūmāka, kad Dace tieši Evitai saka: "Tev ir neforšs "vaibs"." Evita paliek neizpratnē, bet Dace precizē: "Es tavā klātbūtnē nejūtos komfortabli."
Dace aizkadrā dalās ar saviem novērojumiem par citām dāmām – viņasprāt, Elīne un Laura vēl nav parādījušas savu īsto seju. Dace smejoties rezumē: "Ja Inese man sākumā likās riktīgi brutāla, ka es no viņas baidos un es viņai nepieiešu klāt, tad tagad man liekas, ka patiesībā viņa ir mazs mīksts, pūkains lācītis iekšienē, kas ir uzvilcis to bruņumasku un grib parādīt, ka viņa ir liela sieva. Bet viņā tur iekšā ir tāds kunkulītis mājo, ko vajag sačubināt, samīļot un iedot pendeli, un viss tur būs labi."