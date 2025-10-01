Negaidīti liela atsaucība! "Ērkšķu šova" dalībnieces izmanto iespēju pozēt pikantā fotosesijā
Pēc "Caur ērkšķiem uz..." oficiālās fotosesijas projekta vadītāja Liene Stepena piedāvā dāmām mesties jaunā avantūrā, aicinot izmēģināt savus spēkus pozēt apakšveļā. Stepena uzsver - lai gan kādai tas var šķist traki, tā būs iziešana no komforta zonas.
Fotografēšanās veļā gūst negaidīti lielu piekrišanu - dāmas metas pētīt, kādi apakšveļas komplekti viņām varētu labāk piestāvēt. Tomēr dažas no dalībniecēm pat neapsver domu paskatīties uz piedāvātajiem aksesuāriem. “Es varu tādu veļu uzvilkt varbūt mājās, priekš savas draudzenes. Bet, ja mani fotografēs vīrietis – nē," aizkadrā skaidro Elīne. Arī Olga pauž, ka nevēlas rādīt savu ķermeni: "Es labāk palikšu bez tās veļas, bet labāk nē."
Kamēr daļa sēž malā un noskatās, pārējās dalībnieces ar lielu interesi pēta apakšveļas komplektus un spriež, kas varētu piestāvēt. Aizkadrā Ilze norāda, ka dalībniecēm vajadzētu saprast - ja reiz viņas ir piekritušas dalībai šajā projektā, būtu jāiesaistās visās aktivitātēs, kas tiek piedāvātas. “Ja mums sniedz šādas iespējas, vajag paskatīties, vai mums sanāks vai nesanāks. Ja nesanāks, tad nesanāks," spriež Ilze. "Kad iet, tad iet uz pilnu banku," atrādot kādus komplektus, viena otrai piebalso Evita un Ilze. Tikmēr Laura norāda, ka nevēlas savu ķermeni izrādīt, jo viņai esot nedaudz neērti.
Savukārt Ksenija ir sajūsmā par atklāto fotosesiju. "Es, protams, uzreiz metos klāt, tāpēc, ka es ļoti gribēju iegūt savā īpašumā šo veļu. Tā man bija ļoti liela saņemšanās - tā pozēt," stāsta Ksenija un piebilst, ka bija ļoti satraukusies un sākumā nevarēja saņemties. "No sākuma es pat halātu nevarēju atvērt, bet pēc tam es to novilku, un dažas bildes arī sanāca tikai apakšveļā," atklāj Ksenija. Olga aizkadrā pauž, ka viņa tā nevarētu. "Tad, kad pārējās meitenes vēl pozēja, viņām vismaz bija kaut cik apsegts ķermenis - nebija galīgi kailas," spriež Olga. Par Ilzes pikanto fotosesiju Olga pauž, ka to viņa neaizmirsīs nekad. "Viņas vecumā, un tā, kā viņa izskatās, es neietu. Viņai vajadzētu tiešām sevi nedaudz savest kārtībā. Ķermenis varbūt viņai ir normāls, bet tikai tas izskats ir tāds... Nu, viņa tā īsti nederēja šai fotosesijai," saka Olga.
Ilze, aplūkojot savu sniegumu, lepni saka, ka "par savu ķermeni rūpējas". "Es ieturu diētas un ar sportu nodarbojos," saka Ilze un tad pamana baltas trepes, kas viņas ieskatā labāk izceltu pikantās apakšveļas melno krāsu. Pēc brīža Evita viņai palīdz ieņemt dažādas pozas uz baltajām kāpnēm, bet Ilze smejoties saka, ka nevar tā izlocīties. Izmantojot iespēju, Ksenija pieskrien klāt Ilzei, lai pozētu kopā ar viņu. "Mēs sākām uzvesties kā nenormālas – es apsēdos viņai virsū, līdu viņai virsū, bet tādā seksīgā veidā. Ilze pēc tam teica, ka viņa pēc raidījuma laikam kļūs citādāka," smejas Ksenija.
Projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas dalībnieces
