"Ērkšķu šova" Laura atklāj, ka skolas laikā žņaugusi vienaudzi, jo nav spējusi valdīt emocijas
Sociālajā projektā “Caur ērkšķiem uz…” pie Lauras ieradusies kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste Vita Važa. Sarunas laikā Laura viņai pastāsta par bērnības traumām, dusmu lēkmēm, trauksmi, kā arī par smagākajiem dzīves notikumiem.
Atbildot uz jautājumu, kā Laurai klājies bērnībā, viņa neslēpj, ka piedzīvots ir daudz: “Kādreiz bija tādas mantas – Teletūbiji. Viena meitene skolā viņu visu laiku spaidīja, tā manta skanēja un skanēja. Mani tas ļoti nokaitināja, tāpēc pieskrēju viņai klāt, piespiedu pie sienas, ar abām rokām žņaudzu un arī ieskrāpēju. Man sākās histērija un mani aizveda uz psihiatrisko slimnīcu.” Viņa atklāj, ka neviens viņu tolaik klīnikā pat neapciemoja.
Šī gan nav bijusi vienīgā reize, kad Laura nonākusi psihiatriskajā slimnīcā, otrā reize bijusi 2015. gadā. “Man bija asu vārdu apmaiņa ar brāli, man uznāca dusmas un metu ar muzikālo tumbu pret veļas mašīnu. Aiz sienas dzīvoja mana māsīca, kura bija alkohola reibumā. Viņa izsauca policiju, jo es esot bijusi par agresīvu,” atklāj “Caur ērkšķiem uz…” dalībniece. Laura stāsta, ka viņai uzstādīta diagnoze – trauksmes un panikas lēkmes.
Pagājušajā gadā Laura zaudēja savu mammu, kā arī viņai atņemtās bērnu aprūpes tiesības un sarežģītās attiecības ar partneri nav nākušas par labu sievietes mentālajam stāvoklim. Speciāliste norāda, ka tieši šie neatrisinātie pārdzīvojumi Lauru joprojām tur pagātnē un traucē virzīties uz priekšu. Tāpēc Laura saņem mājasdarbu - izveidot konkrētu plānu ikdienas stabilizēšanai. Pēc tikšanās Laura atzīst, ka sajūt uzlabojumus un ka jūtas nedaudz vieglāk.