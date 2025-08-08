Oļegs Fiļs no bijušās sievas tiesā piedzen 2 miljonus eiro
Rīgas pilsētas tiesa jūlija sākumā ir apmierinājusi prasību pret likvidējamās "ABLV bankas" līdzīpašnieka Oļega Fiļa bijuš sievu Santu Bernālu par vairāk nekā divu miljonu eiro piedziņu, kuri viņas uzņēmumiem iepriekš izsniegti aizdevuma veidā.
Prasību tiesā cēla "OF Holding" pret SIA "Signature Wines" un SIA "Magnum Bar", prasot aizdevumu līgumu grozījumu atzīšanu par spēkā neesošiem un no aizdevumu līgumiem izrietošo summu piedziņu, kopā piedzenot vairāk nekā divus miljonus eiro, ieskaitot tiesāšanas izdevumus un samaksātās nodevas, noskaidroja aģentūra LETA.
"OF Holding" pašlaik pieder Patrīcijai Fiļai, kura ir bijušā baņķiera meita, bet pats Fiļs procesā iesaistās kā uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis, liecina "Firmas.lv" informācija.
"Signature Wines" un "Magnum Bar" arvien pieder Bernālai (iepriekšējā uzvārdā - Zāmuelei), taču pēdējos gados uzņēmumi nekādu darbību nav veikuši, neuzrādot nekādu apgrozījumu. Kā liecina "firmas.lv" dati, pēdējie finanšu pārskati liecinājuši par uzņēmumu darbību 2020.gadā, kad "Magnum Bar" strādājis ar aptuveni 63 000 eiro apgrozījumu un 146 000 eiro zaudējumiem, bet "Signature Wines" - ar aptuveni 54 000 eiro apgrozījumu un teju tik pat lieliem zaudējumiem.
Uzņēmums bija izsniedzis septiņus aizdevumus ar kopējo pamatsummu 1,68 miljonus eiro savstarpēji saistītām sabiedrībām, kuras pieder Bernālai.
Prasītāji uzstāja, ka Bernāla maldinājusi "OF Holding" par nodomu nostiprināt aizdevumu līgumu nodrošinājumus rakstveidā un publiskos reģistros, tā vietā veicot fiktīvus darījumus un īpašumu apgrūtināšanu, kas samazināja Bernālas uzņēmumu vērtību.
Tiesa nosprieda, ka Bernālai piederošajiem uzņēmumiem ir jāatmaksā vairāk nekā divus miljonus eiro, kurus veido aizdevuma summa 1,68 miljonu eiro apmērā, kā arī likumiskie procenti, kuri gadu laikā ir sakrājušies.
Tāpat nolemts, ka "OF Holding" ir tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei no Bernālai piederošajiem uzņēmumiem saņemt likumiskos 6% gadā no vēl nesamaksātās un par labu "OF Holding" piedzītās summas.
Rīgas pilsētas tiesā informēja, ka par spriedumu tika iesniegta apelācijas sūdzība, bet tā tika atstāta bez virzības, nosakot atbildētājiem termiņu līdz 8.septembrim trūkumu novēršanai.
Jau vēstīts, ka Rīgas apgabaltiesā atrodas cita līdzīga lieta, kurā bijušais "ABLV bankas" līdzīpašnieks Oļegs Fiļs tiesas ceļā no bijušās sievas Santas Bernālas mēģina piedzīt gandrīz divus miljonus eiro.
Lieta tiks skatīta slēgtā tiesas sēdē 8.oktobrī. Iepriekš apgabaltiesa trīs tiesnešu sastāvā atcēla pušu starpā noslēgtos dāvinājumu līgumus, uzliekot Bernālai pienākumu atdot 1,9 miljonus eiro, divas "Porsche" automašīnas un laulības laikā dāvinātas dārglietas.
Par spriedumu tika iesniegta kasācijas sūdzība. Augstākā tiesa apgabaltiesas spriedumu atcēla un nosūtīja atkārtotai izskatīšanai. Uzņēmējs vērsās tiesā pirms dažiem gadiem, lūdzot atsaukt dāvanas, kuras tika dāvināts bijušajai sievai, jo viņa esot bijusi vainojama laulības iziršanā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "OF Holding" dibināts 2003.gadā un tā pamatkapitāls ir 53,2 miljoni eiro. Uzņēmuma patiesā labuma guvēja ir Nadežda Fiļa. 2023.gadā uzņēmums strādāja ar 478 747 eiro peļņu.