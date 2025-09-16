Agritas Bindres pirkstu rotā gredzens. Vai šovu zvaigzne saderinājusies?
Raidījuma "Ģimene burkā" jaunā sezona sākusies ar intrigu un priecīgām ziņām. Uz Agritas Bindres pirksta spoži rotājas gredzens, kas raisa jautājumus...
Lai arī Agrita skaidro, ka "tas nav saderināšanās gredzens… bet tas var pārtapt par tādu", viņas meita Estere nekavējoties vaicā - vai mamma piekristu bildinājumam šobrīd? Atbilde bija ātra un pārliecinoša: "Šobrīd - jā!" Viss kļuva vēl interesantāk brīdī, kad Agrita atzina - gredzenu dāvājis Jānis. Uz to Estere asprātīgi atcirta: "No kura?", jo skatītājiem labi zināms - Agritas dzīvē ar šo vārdu saistās vairāki nozīmīgi vīrieši.
Agritai attiecību būtība šķiet skaidra: "Attiecībās pats svarīgākais ir spēt izrunāties, uzlikt kopīgus mērķus un uz tiem iet." Taču sarunā starp māti un meitu atklājās arī atšķirīgi skatījumi. Estere atzina, ka daudzas lietas attiecībās viņa nespētu pieņemt, savukārt mammai šobrīd šķiet - pieņemšana ir svarīgākais. Vai šis gredzens patiešām pārtaps par saderināšanās gredzenu? Un kurš tad īsti ir tas īstais Jānis, kas iekarojis Agritas sirdi?