Viņu atrada asiņu peļķē: atklāti “Limp Bizkit” basģitārista Sema Riversa nāves apstākļi
Pirms divām nedēļām rokmūzikas fanus satrieca ziņa par slavenās amerikāņu ņūmetāla grupas “Limp Bizkit” līdzdibinātāja, basģitārista Sema Riversa nāvi nieka 48 gadu vecumā. Plašsaziņas līdzekļos ir atklāti viņa nāves apstākļi, kaut gan oficiāla slēdziena par mūziķa aiziešanas cēloni vēl nav.
Riverss nomira savā Floridas mājā, viņu atrada nokritušu vannas istabā, vēsta TMZ, atsaucoties uz vietējo likumsargu ziņojumu. Kāda sieviete, kura ziņojumā norādīta tikai kā Kīlija, viņu atradusi guļam uz grīdas ar seju uz leju, un piezvanījusi neatliekamās palīdzības dienestam un Sentdžonsa apgabala šerifa birojam.
TMZ rīcībā nokļuvušajā Kīlijas zvana audioierakstā viņa paziņoja, ka atradusi Riversu guļam asiņu peļķē un veica kardiopulmonālo reanimāciju. Mūziķi mēģināja atdzīvināt ar notikuma vietā ieradušies šerifa biroja darbinieki, taču bija spiesti konstatēt viņa nāvi.
Šerifa biroja ziņojumā teikts, ka virs mūziķa acs bija brūce, kas, iespējams, radās, viņam nokrītot no tualetes poda. Viņa seja un kakls bija tumši zilā krāsā, bet pārējais ķermenis sarkanīgs, un ziņojumā norādīts, ka tā mēdz būt plaušu embolijas gadījumos. Vannas istabā konstatētas arī sarecējušas asinis.
Par mūziķa nāvi tika paziņots 18. oktobrī. Par sava biedra aiziešanu aizsaulē “Limp Bizkit” paziņoja sociālajos tīklos, Riversu nodēvējot ne tikai kā “mūsu basistu”, bet gan “skaņas dvēseli”. “Ar pirmo mūsu kopā spēlēto noti Sems ienesa gaismu un ritmu, ko nav iespējams aizstāt. Viņa talants bija dabisks, klātbūtne bija neaizmirstama, sirds bija milzīga.”
2015. gadā viņš uz vairākiem laiku atstāja grupu aknu kaites dēļ, ko izraisīja pārmērīga dzeršana, un viņam bija nepieciešama aknu transplantācija.
“Limp Bizkit” 1994. gadā Floridas štata Džeksonvilā izveidoja solists Freds Dērsts, ģitārists Robs Voterss, basģitārists Sems Riverss un bundzinieks Džons Oto. Voterss grupu atstāja 1995. gadā (nomira 2018. gadā), viņu nomainīja Vess Borlends, bet 1996. gadā kolektīvam pievienojās Rīgā dzimušais Leors Dimants jeb “DJ Lethal”. 2000. gadā “Gibson Awards” Riversu atzina par gada labāko basģitāristu.
Grupa guvusi milzīgus panākumus, pārdevusi apmēram 40 miljonus ierakstu eksemplārus visā pasaulē, kā arī trīsreiz nominēta “Grammy” balvai. 2000. gadā grupa saņēma "Billboard" mūzikas balvu kā labākā modernā roka izpildītāja, 2001. gadā saņēma "MTV Europe" mūzikas balvu kā labākā grupa, par labāko albumu ("Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water") un labāko tīmekļa vietni, godalgas savulaik saņēmuši arī grupas singli "Nookie" un "Rollin".
Tā izdevusi sešus studijas albumus, pēdējais “Still Sucks” dienas gaismu ieraudzīja 2021. gadā desmit gadus pēc iepriekšējā albuma. 2025. gada 12. septembrī grupa izlaida jaunu singlu “Making Love to Morgan Wallen”, bet 2023. gadā Borlends bija paziņojis, ka grupa strādā pie jaunā albuma.