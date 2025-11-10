“Tumšzilais evaņģēlijs” pirmizrāde
Aktrise Elīna Avotiņa liktenīgo mīlestību atrada ātrajā randiņā un tagad plāno kāzas senlatviešu stilā
Latviešu aktrise un dziedātāja Elīna Avotiņa uz krimināldrāmas "Tumšzilais evaņģēlijs" pirmizrādi ieradās kopā ar līgavaini – ārstu Zigurdu Tamani.
Ikdienā Elīna Avotiņa strādā Latvijas Nacionālajā operā un baletā, kur ir kora māksliniece. “Tas man ir pilna laika darbs, jo esmu štatā. Paralēli ir filmēšanās dažādos projektos. Un jāteic, ka "Tumšzilais evaņģēlijs" ir mana pirmā pilnmetrāžas filma,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Elīna, kura lielāku atpazīstamību guvusi, filmējoties tādos televīzijas seriālos kā "Svešā seja", "Divi vienā", "Viņas melo labāk", "Nemīlētie", "Perfektās kāzas", "Bezvēsts pazudušās", "Tarakāni tavā galvā" un "Ketijas jaunā dzīve".
Elīnas lielākais atbalsts ir līgavainis Zigurds Tamans. “Manuprāt, mēs esam laba kombinācija. Zigurds kā ārsts mani vienmēr uzmana,” smaida viņa un atklāj – satikušies ātrajos radiņos, kur katram ir dotas dažas minūtes, lai iepazītos. Randiņš izrādījies liktenīgs, pērn 19. oktobrī Elīnas vārdadienā abi saderinājušies. Un nu pāris lolo sapni par kāzām. “Mēs gribam apprecēties senlatviešu stilā, ievērojot senās dievturu tradīcijas,” tā Zigurds.
Avotiņas mīļotais redzējis lielāko daļu seriālu, kuros filmējusies viņa izredzētā, un tāpat ir regulārs operas apmeklētājs: “Esmu redzējis jaunākās izrādes, kurās Elīna piedalās. Un man arī ļoti patika viņas jaunākā loma "Tumšzilajā evaņģēlijā".”