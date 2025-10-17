“Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde
Trešdien, 8. oktobrī kinoteātrī “Forum Cinemas” notika “Kriminālās ekselences fonds” radošās komandas jaunā filmas, kriminālās drāmas “Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde, kas ...
"Tumšzilā evaņģēlija" aktieris Viesturs Berkmanis apprecējis tuva čoma māsu
Uz "Tumšzilā evaņģēlija" pirmizrādi Viesturu Berkmani, kas filmā atveido vienu no nozīmīgākajām lomām, pavadīja sieva Madara Agita Cakeus-Berkmane.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns", iepazīstinot ar sevi, Viesturs Berkmanis stāsta, ka ir vēsturnieks, dzimis un audzis Purvciemā: “Piecus gadus nostrādāju skolā par vēstures skolotāju. Kad gāju prom no skolas, nevienam – ne kolēģiem, ne skolēniem – neteicu, ka aizeju uz neatgriešanos. Tagad esmu Zemessardzē, kur dienēju jau sešus gadus, un apsardzē. Pašlaik arī kandidēju uz darbu valsts pārvaldē, saistītu ar policiju un cietumiem. Esmu tādā starpposmā.”
Berkmanis saka, ka viņam filmā – kā jau vēsturniekam – piedalīties bijis interesanti, jo tādējādi varējis atskatīties uz deviņdesmitajiem gadiem un kriminālo situāciju Rīgā. “Nevaru teikt, ka būtu audzis tādā vidē, kāda tā bija deviņdesmitajos, jo, paldies Dievam, tādu situāciju manā bērnībā un pusaudža gados vairs nebija, bet visas rajona lietas man nav svešas.”
Lai arī filmā viņš atveido policistu, reālajā dzīvē Berkmanim nekad īsti nav bijis darīšanu ar likumsargiem: “To var viegli pārbaudīt datu bāzēs, ka nekad neesmu krimināli sodīts. Vien bijis kāds administratīvais sods par ātruma pārsniegšanu.” Arī privātajā dzīvē Viesturam viss ir kārtībā, viņš ir precēts vīrs. Ar sievu Madaru iepazinies ļoti vienkārši: “Viņa ir mana tuva čoma māsa.”