“Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde
Trešdien, 8. oktobrī kinoteātrī “Forum Cinemas” notika “Kriminālās ekselences fonds” radošās komandas jaunā filmas, kriminālās drāmas “Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde, kas ...
"Tumšzilais evaņģēlijs" zvaigzne Raitis Stūrmanis filmas tapšanas laikā apprecējies un kļuvis par tēti
Jaunās pašmāju krimināldrāmas "Tumšzilais evaņģēlijs" pirmizrādē galvenās lomas atveidotājs Raitis Stūrmanis visas skatītāju zāles priekšā sirsnīgi pateicās mīļotajai sievai Artai Stūrmanei par atbalstu filmas tapšanas laikā. Kā vēlāk atklāja Arta, viņas sirds kususi, dzirdot šos vārdus.
Pēc pirmizrādes Raitis Stūrmanis, kas režisora Oskara Rupenheita veidotajā krimināldrāmā "Tumšzilais evaņģēlijs" atveido galveno varoni – jaunu un entuziasma pilnu kriminālpolicijas izmeklētāju Romānu Skulti, kas sāk strādāt policijas iecirknī Rīgā deviņdesmito gadu vidū –, steidzas jau uz nākamo filmas seansu, lai kopā ar radošo komandu uzrunātu skatītājus. Tikmēr sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Raita sieva Arta atklāj, ka pa šiem trim gadiem, kamēr filma tapusi, viņa iepazinusies ar Raiti, abi apprecējušies un jau audzina divus gadus veco dēlu Julianu. “Manuprāt, mūsdienās tā ir ierasta lieta, ka cilvēki iepazīstas internetā. Arī mēs iepazināmies tur. Vārds pa vārdam, nolēmām satikties. Kopš tā brīža arī esam kopā. Divarpus gadus jau esam oficiāli precējušies. Un, kad filmēšanās jau bija ieskrējusies, mums bija ģimenes pieaugums,” stāsta Arta Stūrmane.
Raitis, Arta un viņu mazais Julians dzīvo Jūrmalā. Ikdienā Raitis ir projektu vadītājs transporta un loģistikas uzņēmumā, bet Arta ir ārste psihiatre Nacionālajā psihiskās veselības centrā. Vaicāta, vai darbs nav grūts, Arta teic, ka drīzāk izaicinājumu pilns, bet viņai patīk un interesē. Kamēr abi vecāki darbos, mazo Julianu pieskata auklīte.Arta filmu pirmoreiz redzēja pirmizrādes vakarā un atzina, ka pēc tās noskatīšanās “ir ļoti daudz emociju”. Turklāt trīs gadu laikā vīrs nebija atklājis sievai līdz galam visu scenāriju, viņa zinājusi vien dažas detaļas. “Nu jau vairāk nekā nedēļu mūsu dzīve ir mainījusies. Vīram ir intervijas radio un televīzijas raidījumos, un citos medijos viņš ir redzams, kas ir nepierasti. Viņš ir pēkšņi kļuvis publisks,” saka Arta.
“Nemaz nezināju, kā kino taisa”
"Tumšzilais evaņģēlijs" ir skarba krimināldrāma brīnišķīgā humora mērcītē par deviņdesmito gadu Rīgu, saglabājot laikmeta autentiskumu, mentu un bandītu slengu, atainojot, kā sistēma salauž indivīdu un sagrauj ideālus. Filmu uzņēma trīs gadu garumā, filmēšanas laukumā pavadot 85 dienas. Tajā nav profesionālu aktieru, izņemot Elīnu Avotiņu, kura spēlē vairākos pašmāju seriālos.
"Tumšzilais evaņģēlijs" daļēji tapis ar pūļa finansējuma palīdzību, šādi savācot 18 000 eiro. Visi, kas nopirka lomas filmā, redzami no sāniem vai no muguras. Uz aktieru atlasi pieteicās 7500 pretendentu, bet galveno lomu ieguva Raitis Stūrmanis, kas spēlē tikko Policijas akadēmiju beigušu kriminālpolicijas izmeklētāju Romānu Skulti. “Viņš ir ar labiem nolūkiem un augstu morāli apveltīts jauns, nedaudz naivs censonis, kurš vēlas mainīt sistēmu uz labu. Ir nonācis ļoti skarbos apstākļos, kur sistēma darbojas pret viņu, lauž un lēnām transformē,” saka Raitis, atklājot: “Režisora Oskara Rupenheita uzstādījums bija, ka visiem jābūt patiesiem, emocijām jābūt īstām. Visu kā ar karoti mutē ielēja, pateica, kas jādara, palīdzēja izspēlēt. Filmējām brīvdienās un darbdienu vakaros līdz pat 4–5 rītā. Ilgas stundas. Filmas darbība risinās no rudens līdz ziemai. Filmējām vissliktākajos apstākļos, kad bija visaukstāk, visdrebelīgāk. Līdz ar to pusi no filmēšanas laika bijām nosaluši. Pieredze otrā ekrāna pusē, filmēšanas laukumā, bija jautra, tie visi cilvēki man tagad ir kā otra ģimene. Un es nemaz nezināju, kā kino taisa. Bija ļoti interesanti ieraudzīt, kā viss tiek ķepināts kopā.”
Raitis pats ir “1994. gada modelis”. Vecāki un vecvecāki stāstījuši par “mežonīgajiem deviņdesmitajiem”, kas sasaucas ar "Tumšzilā evaņģēlija" kontekstu. “Esmu jūrmalnieks, Jūrmalas patriots no Dubultiem. Rīgā mācījos un studēju ilgus gadus. Jūrmalā bija Pārdaugavas grupējums; grupējums, kura vadītājs bija mītisks Hitlers, kura māja esot ar granātmetējiem bombardēta. Jūrmalā vēl divtūkstošo sākumā ar automātiem šāva uz mašīnām, mēģināja nošaut grupējumu līderus. Tāpat mani vecvecāki stāstījuši, ka uz mājām nāca rekets. Viņiem kaimiņi padeva ziņu, ka tuvojas. Daļa no ģimenes slēpās, atstāja vecmammu, lai viņa iet un saka, ka neviena nav mājās un ka neko nezina. Ģimene nodarbojās ar uzņēmējdarbību. Rekets bija interesants…” atminas Raitis.