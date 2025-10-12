Atgriešanās deviņdesmitajos - ar jaudīgu koncertu sajūsmina pašmāju leģendas "100Debija". FOTOGALERIJA

"100Debija" un DJ Japānis koncertā "Laika mašīna uz 90-tajiem..."
Sestdien, 11. oktobrī, Rīgā, mūzikas namā "Daile" notika stāvkoncerts/diskotēka "Laika mašīna uz 90-tajiem...", kurā uz skatuves kāpa grupa "100Debija" un DJ Japānis.
Izskanēja "Kā viņa mani mīl", "Sen jau viss", "Piezvani man", "Noslēpums", "Sajūsmu okeāns", "Nedalāmā", "Kā brīnums", "Man dimantu nav" un daudzas citas "100Debijas" (ko gan viens no tās radītājiem Agris Semēvics spītīgi izrunā kā "Simtā debija") labākās dziesmas, uz skatuves horeogrāfiski līdzdarbojoties vairāku grupas oriģinālsastāvu dejotājiem.
Viesu statusā uz saktuves kāpa Uģis Kārkliņš jeb MC Uncle U - viens no agrīnajiem repa žanra aizsācējiem Latvijā, viņš arī Latvijas Radio ēterā savulaik skanējušā pirmā latviešu deju mūzikas raidījuma "Latvian Beat", tāpat skatītājus priecēja sintezatoru pavēlnieks Kaspars Tobis un ģitārists Gatis Ivans. Pēc koncerta ar autentisku 90-to gadu diskotēku priecēja DJ Japānis - "100Debijas" koncertturneju oficiālais dīdžejs.