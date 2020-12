"Arī toreiz mūzikā bija riktīgs kovids," - Agris Semēvics vienu krīzi jau pārdzīvojis

Nu jau vairākus gadus Semēvics zināms kā plaša profila fotogrāfs. Viņš atzīst, ka 2007. gada finanšu krīzes laikā nācies pieņemt kardinālu lēmumu – no mūziķa un producenta kļūt par fotogrāfu. “Iespējams, tāpēc šis laiks mani tik ļoti nepārsteidz un nešokē, jo tieši 2007. gadā sajutu vislielāko “triecienu” savā radošajā sfērā. Tieši tad krīze mūzikā bija riktīgs kovids. Gadu vai divus mūzikas jomā nekas nenotika. Daudzi laikam par to ir piemirsuši, kā mums klājās tolaik… Atceros, nācās pieņemt lēmumu par turpmāko nodarbošanos, jo ar producenta darbu izdzīvot nevarēju. Nolēmu, ka kļūšu par fotogrāfu,” atminas Agris.

“Šādu lēmumu pieņemt bija salīdzinoši viegli, jo mums studijā bija dažnedažādākā tehnika – gan mūzikas iekārtas, gan foto tehnika. To visu ar toreizējiem cīņubiedriem sadalot, manā īpašumā nokļuva foto tehnika. Fotogrāfa darbs man nebija svešs, jo, būdams šovbiznesā, redzēju, kā tas noris, kāda ir tā specifika. Biju taču vērojis, kā strādā Latvijas labākie fotogrāfi. Citādi gan šaubos, vai “no nulles” būtu mainījis nodarbošanos,” prāto Semēvics.

Agris atzīst – lai arī šis laiks nav viegls, viņš negaužas, bet cenšas saglabāt optimismu. Viens no veidiem, kā to uzturēt, esot nesekot negatīvajām ziņām un nemitīgajai informācijas plūsmai. “Es cenšos novērsties no tās ažiotāžas par notiekošo. Šobrīd apzināti ievēroju informācijas detoksu. Cenšos neuzņemt sevī lietas, notikumus, kurus nespēju ietekmēt,” saka fotogrāfs.

