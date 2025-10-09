"Splendid Palace" ar vēstures šedevriem turpina apmeklētājiem piedāvāt neaizmirstamu kino pieredzi
Kinoteātris "Splendid Palace" jaunajā kino sezonā turpina piedāvāt apmeklētājiem kino vēstures šedevrus, tostarp žanru, kas mūsdienās ir gandrīz izzudis – deju mūziklu.
Jau 12. oktobrī kinoteātrī būs skatāma filma “Cilindrs” (Top Hat, 1935), ko režisējis Marks Sendriks (Mark Sandrich). Filma tiek uzskatīta par vienu no klasiskākajiem Holivudas mūzikliem, kas ievērojami ietekmēja žanra attīstību 20. gadsimta 30. gadu vidū. Galvenās lomas atveido Freds Astērs (Fred Astaire) un Džindžera Rodžersa (Ginger Rogers) – viens no ikoniskākajiem duetu pāriem kino vēsturē. Filma balstās uz kļūdainas identitātes motīvu, apvienojumā ar romantikas un viegla humora elementiem, kas bija raksturīgi tā laika mūzikliem.
“Trīsdesmitie gadi ir Holivudas mūziklu triumfa laiks. Kino bija ieguvis skaņu un izbaudīja šo brīnumu pilnā mērā! Pasaule kā romantisks deju laukums mīlētājiem. Tik naivi skaists kino, kurā kamera respektē dejotājus un ļauj izbaudīt kustību greznību,” norāda kinoteātra mākslinieciskā vadītāja, kino kritiķe Daira Āboliņa.
Filma “Cilindrs” ir īpaši nozīmīga ar Irvinga Berlina (Irving Berlin) oriģinālo mūziku. Tās populārākā dziesma “Cheek to Cheek” kļuva par vienu no 20. gadsimta mūzikla simboliem un tās izpildījums Astēra un Rodžersas dejā bieži tiek uzskatīts par vienu no elegances un grācijas paraugiem uz ekrāna. Astēra horeogrāfija, kas bieži apvienoja precīzu ritmu ar improvizācijas elementiem, piešķīra filmām unikālu estētiku – viegluma un nepiespiestības ilūziju. Kritiķi norādījuši, ka Astērs un Rodžersa radīja ilūziju, ka deja ir dabīga sarunas forma, kas organiski turpina sižetu.
Freds Astērs bija prasīgs pret katru kustību un atkārtoja deju ainas desmitiem reižu, līdz tās bija pilnīgi sinhronas un vizuāli nevainojamas. Filma pārsteidz ar greznām dekorācijām, kas imitēja Venēcijas kanālu arhitektūru un Eiropas luksusa viesnīcas. Amerikas RKO studija ieguldīja lielus līdzekļus, lai radītu smalku, sapņainu atmosfēru, kas kontrastēja ar tajā laikā reālo sociāli ekonomisko fonu – Lielo depresiju. 1990. gadā filma “Cilindrs” tika iekļauta ASV Nacionālajā filmu reģistrā - kultūrvēsturiski nozīmīgāko kino darbu sarakstā, nodrošinot, ka filma tiks saglabāta nākošajām paaudzēm.
"Splendid Palace" klasikas izlase "Gadsimta liecinieki" veidota pa desmitgadēm, kas ļauj izsekot gan kino personībām, gan autorkino attīstības spilgtākajiem notikumiem noteiktos laika nogriežņos. Izlasē iekļautas vēl tādas filmas kā “Gilda” (“Gilda”, režisors Čārlzs Vidors), “Džentelmeņi izvēlas blondīnes” (“Gentlemen Prefer Blondes”, režisors Hovards Houkss), “Dzīvoklis” (“The Apartment”, režisors Billijs Vailders), “Kabarē” (“Cabaret”, režisors Bobs Fose), kā arī “Pavārs, zaglis, viņa sieva un viņas mīļākais” (“The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover”, režisors Pīters Grīnevejs).