Miljonāru Jāni Zuzānu uz teātri vizina jaunā sieva
Kādreizējais Latvijas azartspēļu magnāts Jānis Zuzāns, kas iepriekš Rīgā bija manāms pārvietojamies privātā šofera vadītā lepnā "Porsche Cayenne" džipā, nu vizinās divatā ar jaunapņemto sievu Ilzi Grinbergu sportiskajā 200 tūkstošu vērtā "Porsche Carrera 4 GTS".
“Nav jau galīgi jauns! Jau pirms pāris gadiem šo maziņo nopirku,” žurnālam "Kas Jauns" pastāsta Jānis Zuzāns, kuru uz Dailes teātri, lai noskatītos grandiozā iestudējuma "Orākuls" pirmizrādi, sēžot pie stūres, atvizināja sieva Ilze Grinberga.
Šādu auto iespējams iegādāties, sākot no 188 tūkstošiem eiro, bet pilnā ekstru komplektācijā tā tirgus cena var krietni pārsniegt 200 tūkstošus eiro. Kā zināms, pirms aptuveni trim gadiem Zuzāns, mīļotās iedvesmots un pārliecināts, no rīdzinieka pārtapa par laucinieku, iegādājās privātīpašumu Augšlīgatnē, kur pāris iekārtojies uz dzīvi. Uz Rīgu un atpakaļ ceļu viņi mēro regulāri, tālab komfortabls un luksusa līmeņa braucamais, kādu, saprotams, miljonārs var atļauties, ir ikdienišķo ērtību nepieciešamība, ne izrādīšanās.
Iepriekš Zuzāna kungs uz Rīgu brauca spožā "Porsche Cayenne" džipā, ko vadīja privātais šoferis. Iespaidīgu ainu "Kas Jauns" novēroja pirms pāris gadiem pie Latvijas Nacionālās operas un baleta, kad uz sezonas atklāšanas izrādi Jānis un Ilze atbrauca atsevišķās, teju gluži vienādās "Porsche" automašīnās. Jāņa spēkratu, kas iegādājams kā minimums par 100 000 eiro, stūrēja privātais šoferis, savukārt Ilze melno spēkratu, kas uz mata tāds pats kā Zuzānam, tikai dažus gadus vecāks modelis, vadīja pati. Izkāpis no auto, miljonārs galanti devās pretī draudzenei, un, kamēr šoferis pārsēdās Ilzes mašīnā, lai novietotu to stāvvietā, Jānis ar Ilzi, mīļi sadevušies rokās, steidza uz Operas ieeju, lai pagūtu ieņemt vietas skatītāju zālē.
Ko simbolizē “astotnieki” auto numura zīmēs?
Visu trīs Jāņa Zuzāna ģimenes autoparkā manīto "Porsche" markas automašīnu numura zīmēs aiz burtu kombinācijas figurē 88. Ko par šiem dubultajiem “astotniekiem” vēsta numeroloģija?
“Matemātikas tēvs Pitagors esot teicis, ka viss ir skaitļi,” atgādina sertificēta astroloģe Guna Kārkliņa un piebilst, ka saskaņā ar numeroloģijas teoriju katram skaitlim piemīt sava vibrācija. “Katrs no tiem kaut ko iedod un kaut ko paprasa. Zuzānu ģimenes auto numuros ir vairāki astotnieki, un šis cipars ir ļoti interesants tieši saistībā ar Jāņa Zuzāna iepriekšējo – azartspēļu – biznesu. Astotnieks ir viens no ietekmīgākajiem cipariem, kas simbolizē varu, autoritāti, stratēģisku domāšanu un materiālo labklājību jeb, vienkāršoti izsakoties, “lielu naudu”. Taču nekas tāpat vien netiek dots, panākumi nāk ar darbu, disciplīnu un gudru risku.”
Astroloģe pastāsta, ka auto numurzīmēs ciparus parasti skata kopā ar burtiem, un šajā gadījumā pēc senās Pitagora sistēmas auto ar valsts numura zīmi VG-88 atbilst skaitlim deviņi. “Tas ir noslēdzošais vienciparu skaitļu rindā, un biznesa numeroloģijā, tāpat kā astotnieks, skaitās “naudīgs”. Taču līdztekus peļņai tas piesaista arī labdarības un mecenātisma tēmu. Devītnieka auto piestāv cilvēkiem ar dzīves pieredzi un plašu redzesloku. Automašīnai ar numuru ID-88 piemīt divnieka enerģija – tas piestāv cilvēkam, kas vēlas līdzsvaru, stabilitāti, harmoniju, grib darboties “tandēmā”. Savukārt WG-88 nes vieninieka enerģiju. Tas ir pirmais kādu lietu aizsācējs jauna ceļa sākumā. Vieninieks grib dinamiku, un auto ar šādu numuru piestāv cilvēkiem, kas vēlas “būt pie stūres”, tikai šoferim gan jābūt apdomīgam, “dauzīties” uz ceļa nevajag,” saka astroloģe, piebilstot, ka šāda vienkāršota auto numuru “saciparošana” vairāk atbilst izklaides numeroloģijai, taču savs patiesības grauds tajā esot.